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360 Ball in Circle
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360 Ball in Circle

360 Ball in Circle İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
360 Ball in Circle
360 Ball in Circle
360 Ball in Circle

Daireyi döndürerek topu engellerden uzak tutuyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 37 dakika önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çeken 360 Ball in Circle ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Zorlu bir beceri oyunu olan 360 Ball in Circle'da yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oynanışı oldukça kolay ancak zorlu bir beceri oyunu olarak dikkat çeken 360 Ball in Circle, yüksek skorlara ulaşıp liderlik koltuğuna oturabileceğiniz bir oyundur. Oyunda ekranın ortasında yer alan bir çemberi bir sağa, bir sola döndürüyor ve çemberin içerisinde serbest halde dolaşan topu engellerden uzak tutuyorsunuz. Basit bir oynanışı ve renkli görselleri bulunan oyun aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okumanız imkan sağlıyor. Can sıkıntınızı giderebilecek ve sizi ekran başına kitleyebilecek bir oyun olan 360 Ball in Circle'ı mutlak denemelisiniz.

Minimal boyutlara ve eğlenceli seslere sahip olan oyunu oynamak oldukça basit. Toplu taşıma araçlarında seyrederken boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunun müptelası olabilirsiniz.

360 Ball in Circle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Donanım Türk
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