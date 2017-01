Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çeken 360 Ball in Circle ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Zorlu bir beceri oyunu olan 360 Ball in Circle'da yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oynanışı oldukça kolay ancak zorlu bir beceri oyunu olarak dikkat çeken 360 Ball in Circle, yüksek skorlara ulaşıp liderlik koltuğuna oturabileceğiniz bir oyundur. Oyunda ekranın ortasında yer alan bir çemberi bir sağa, bir sola döndürüyor ve çemberin içerisinde serbest halde dolaşan topu engellerden uzak tutuyorsunuz. Basit bir oynanışı ve renkli görselleri bulunan oyun aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okumanız imkan sağlıyor. Can sıkıntınızı giderebilecek ve sizi ekran başına kitleyebilecek bir oyun olan 360 Ball in Circle'ı mutlak denemelisiniz.

Minimal boyutlara ve eğlenceli seslere sahip olan oyunu oynamak oldukça basit. Toplu taşıma araçlarında seyrederken boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu oyunun müptelası olabilirsiniz.

360 Ball in Circle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.