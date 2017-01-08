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360 TB Veriyi 13 Milyar Yıl Saklayabilen Disk Üretildi

5B Dijital Veri Depolama

Bilim insanları, dijital verileri milyarlarca saklayabilen nanokütle cam diskler üretmeyi başardı. Bu cam diskler 360 TB’a kadar veriyi tam 13 milyar yıl depolayabiliyor. Optik disk veya depolama sürücülerinde muhafaza edilen veriler “veri çürümesi” ya da “disk çürüklüğü” olarak adlandırılan istenmeyen durumlardan ötürü kayba uğrayabilirken, bu teknoloji ile daimi olarak muhafaza edilebilir.

Diskin geliştirme aşamasında Southampton Üniversitesi’nden araştırmacılar lazer yazım tekniği ile küçük cam diskler üzerine büyük miktarda veriyi depolamanın yolunu bulduklarını açıkladı. Verinin konumuna boyut ve yönlendirmelerin eklenmesi sebebiyle bu yönteme, beş boyutlu (5B) dijital veri adı verildi. Cam depolama diskleri 360 TB kadar veriyi yaklaşık 13 milyar yıl depolayabilirken, 1000 0C sıcaklığa kadar da direnç göstererek kalıcılığını ortaya koydu.

5B Dijital Veri Depolama

Üniversite yetkililerinin açıklamasına göre verileri ölümsüzleştiren bu cam diskler ile yeni bir eşik atlanırken; özellikler müzeler, kütüphaneler ve ulusal arşivler için önem arz eden verilerin ebediyen saklanması mümkün olacak. Bilim insanları şu ana kadar Magna Carta, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi ve Kutsal İncil gibi önemli belgeleri bu cam disklerde arşivlediler. Ayrıca disklerin üretim aşamasından bir kesit de paylaşıldı.

Araştırmacılar bu aşamadan sonra artık disklerin pazara sunulmasına ön ayak olacak şirketlerin teşvikini beklemeye başladılar. Disklerin ne zaman ne şartlarda satışa sunulacağı ya da sıradan bireylerin de elde edip edemeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. 

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Yazar: - 08.01.2017

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