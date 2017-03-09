Hava durumunu saatlik, günlük ve haftalık olarak görebilmenizi sağlayan 360 Weather, kolay kullanımı ve tutarlı tahminleriyle kullanıcılarına hizmet ediyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile hayatınız değer katabiliyorsunuz.

Tutarlı tahminlere sahip bir hava durumu uygulaması olarak karşımıza çıkan 360 Weather, yüzbinlerce kullanıcısı ve kolay arayüzü ile sevilen bir yardımcıdır. Tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan 360 Weather, 2 saat sonraki hava durumunu tam olarak söyleyebiliyor ve dışarı çıkacağınız zaman hazırlıklı çıkmanızı sağlıyor. 10 gün sonrasına kadarki hava durumunu da doğru bir şekilde gösteren uygulama vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Bir kaç saat sonraki planınızı gönül rahatlığıyla yapmanıza imkan sunan 360 Weather rahat kullanımı ve göz alıcı animasyonlarıyla da ilgi çekiyor. Hava durumuna göre değişen teması ve grafiksel olarak gösterilen istatiksel veriler ile bu uygulamayı çok seveceksiniz.

3 milyon hava durumu istasyonu tarafından desteklenen uygulama en güvenilir verileri kullanıcılarına sunuyor. Ayrıntılı olarak gösterilen hava durumlarına göz atabiliyor ve havaya göre hazırlıklı olabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama ile yol durumu, UV oranı, sağlık oranı, rüzgar şiddeti gibi işe yarar bilgilere de sahip olabiliyorsunuz.

360 Weather uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.