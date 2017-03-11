38 Android Telefonda Virüsler Önceden Yüklü Geliyor

İşletmelerce kullanılan anti-virüs programları, 38 Android telefonda önceden yüklenmiş kötücül yazılımlar tespit ettiler. Telefon üreticileri tarafından yüklenmeyen bu virüslerin, çeşitli dağıtım şirketleri tarafından telefonlara yüklendiği belirtildi.

38 Android telefonda tespit edilen farklı farklı virüslerin, isimleri belirlenemeyen şirketler tarafından telefonlara yerleştirildiği ortaya çıktı. Check Point Software Technologies tarafından yayınlanan bir blog yazısıyla ortaya çıkan virüslerin, telefon üreticilerinin yaptıkları ROM'larda yer almadıkları, bunun yerine dağıtım zincileri ya da başka üçüncü parti kişiler tarafından telefonlara yüklendiğinin altı çizildi. Sıfır telefonlarda daha açılır açılmaz çalışmaya başlayan bu virüslerin silinmesi için bu telefonlardaki ROM'ların en baştan tekrar kurulması gerektiği de söylendi.

Check Point Mobile Threat'in çalışanlarından Daniel Padon: "Bu, telefon kullanıcıları her ne kadar dikkatli olup, kötücül bağlantı adreslerine tıklamasalar ve virüs içerme ihtimali olan uygulamaları indirmeseler bile virüslerle karşılaşabileceklerinin bir göstergesi." dedi.

Tespit edilen bu virüslerin çeşitli verileri çalma ve reklam gösterme gibi işlevlerinin olduğunu söyleyen güvenlik araştırmacıları, "Loki" ismini verdikleri bu virüsün önceden yüklendiği telefonların listesini de yayınladılar:

Hazır Virüs Yüklü Android Cihazlar

Galaxy Note 2

LG G4

Galaxy S7

Galaxy S4

Galaxy Note 4

Galaxy Note 5

Galaxy Note 8

Xiaomi Mi 4i

Galaxy A5

ZTE x500

Galaxy Note 3

Galaxy Note Edge

Galaxy Tab S2

Galaxy Tab 2

Oppo N3

vivo X6 plus

Nexus 5

Nexus 5X

Asus Zenfone 2

LenovoS90

OppoR7 plus

Xiaomi Redmi

Lenovo A850

Araştırma şirketi, yukarıda ismi geçen her telefonda bunun önceden yüklenmiş olmadığını da belirttiler. İsimleri açıklanmayan bazı dağıtım şirketlerinden alınan telefonlarda böyle bir problem olduğunu, doğrudan telefon üreticilerinden alınan telefonlarda böyle bir sorunla karşılaşılmadığını da söylediler. Yani yukarıda yer alan telefonları sıfır dahi alsanız, küçük bir virüs testinden geçirmeniz, hepinizin yararına olacaktır.

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