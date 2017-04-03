3D Bilardo, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bilardo oyunudur. Farklı bilardo türlerinin yer aldığı 3D Bilardo ile arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Etkileyici bir atmosferde geçen harika bir bilardo oyunu olan 3D Bilardo, dünyanın dört bir yanından oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir oyundur. Turnuvaların düzenlendiği, bire bir düelloların yapıldığı ve farklı türde bilardo oyunlarının yer aldığı harika bir oyundur. Sürükleyiciliği oldukça fazla olan oyunda klasik bir şekilde bilardo oynuyor ve en iyi atışınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Rakiplerinizi yenerek puanlar biriktiriyor ve dünya sıralasına girebiliyorsunuz. Milyonlarca oyuncunun yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı ödüllerin yer aldığı oyunda 18 farklı oyun modu yer alıyor. Çevrimdışı moda da sahip olan oyunda kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Farklı ıstakaların ve top türlerinin yer aldığı oyunda bilardo masasını de kişiselleştirebiliyorsunuz. Harika bir bilardo oyunu olan 3D Bilardo'yu sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Atışlarınızı güzel yapmalı ve rakiplerinizi geride bırakmalısınız. Bilardo oyunlarını seviyorsanız bu oyun hoşunuza gidecek.

3D Bilardo oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.