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3D CAD Models
TamindirMobilYaşam3D CAD Models - Android Için Mühendislik Uygulaması

3D CAD Models

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
3D CAD Models
3D CAD Models
3D CAD Models
3D CAD Models
3D CAD Models

3D CAD Models uygulamasıyla işinizde ihtiyacınız olan tüm modellemelere kolayca ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

3D CAD Models uygulaması Android cihazlarınız üzerinden binlerce 3D CAD modellerine ulaşabilmenizi sağlıyor.

Mühendislik, otomotiv ve inşaat sektöründe çalışan mühendislerin faydalanabileceği 3D CAD Models uygulaması, dünyanın en büyük üreticilerinin 400’ü aşkın sertifikalı kataloğuna kolay erişim imkanı sağlıyor. Dünya standartlarına uygun olan 3D CAD modelleri CATIA, Autodesk Invertor, SolidWorks, Creo Parametric, NX, AutoCAD ve Solid Edge gibi sistemlerde de kullanılabiliyor.

3D CAD Models uygulamasının özellikleri;

  • 2D ve 3D CAD modellerini ücretsiz olarak indirebilme,
  • CAD modellerini kolayca düzenleyebilme,
  • Sertifikalı CAD modelleri,
  • Mevcut olan tüm CAD formatlarını bulabilme.

Eğer sizin de ihtiyaç duyduğunuz modeller varsa, internette zaman kaybetmenize gerek kalmadan binlerce modele 3D CAD Models uygulamasından ulaşabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
CADENAS GmbH
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