3D CAD Models uygulaması Android cihazlarınız üzerinden binlerce 3D CAD modellerine ulaşabilmenizi sağlıyor.

Mühendislik, otomotiv ve inşaat sektöründe çalışan mühendislerin faydalanabileceği 3D CAD Models uygulaması, dünyanın en büyük üreticilerinin 400’ü aşkın sertifikalı kataloğuna kolay erişim imkanı sağlıyor. Dünya standartlarına uygun olan 3D CAD modelleri CATIA, Autodesk Invertor, SolidWorks, Creo Parametric, NX, AutoCAD ve Solid Edge gibi sistemlerde de kullanılabiliyor.

3D CAD Models uygulamasının özellikleri;

2D ve 3D CAD modellerini ücretsiz olarak indirebilme,

CAD modellerini kolayca düzenleyebilme,

Sertifikalı CAD modelleri,

Mevcut olan tüm CAD formatlarını bulabilme.

Eğer sizin de ihtiyaç duyduğunuz modeller varsa, internette zaman kaybetmenize gerek kalmadan binlerce modele 3D CAD Models uygulamasından ulaşabilirsiniz.