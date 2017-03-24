4 Yaşındaki Çocuk iPhone Güvenliğini Aştı Annesini Kurtardı

iPhone için geliştirilen TouchID sistemi telefon güvenliği için biçilmiş kaftan, ancak acil durumlarda telefona başkaları tarafından ulaşılabilmesini de engelleyerek bazı sıkıntılar yaratabiliyor.

İngiltere'nin The Daily Mail gazetesinde yayınlanan bir habere göre, 4 yaşındaki bir çocuk TouchID güvenlik sistemini kolay bir yöntemle aşarak Siri'ye ulaşmayı ve baygınlık geçiren annesi için ambulans çağırmayı başardı.

13 yaşındaki ağabeyi ile birlikte evde otururlarken annelerin baygınlık geçirip yere düşmesine şahit olan kardeşler, iPhone kullanarak yardım çağırmayı akıl ettiler. Ancak annelerinin iPhone TouchID kullandığı için bu ilk başta mümkün olamadı. 4 yaşındaki küçük kardeş bu sorunu şuursuz halede yerde yatan annesinin başparmağını cihaz üzerinde kullanarak bu sıkıntıyı aştı ve Siri vasıtasıyla hemen ambulans çağırmayı başardı. Acil yardım ekipleri tam 13 dakika içinde çağrıya cevap verdiler. Böylece annenin hayatı da kurtulmuş oldu. Acil durum ekipleri hastanın çok ciddi bir rahatsızlığı olmadığını ifade ettiler.

Bu olay BBC televizyonunda ailelerin acil durumlarda çocuklarına neler yapmaları gerektiğini mutlaka öğretmeleri gerektiği şeklinde yorumlanarak, uyarı spotları yayınlanmasına da sebep oldu.