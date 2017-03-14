4 Yeni iPad Yolda

Geçtiğimiz günlerde iPad’ler için müşteri memnuniyetinin tavan yapmış durumda olduğunu dile getiren Tim Cook, geliştirmekte oldukları yeni tabletin heyecan verici özelliklerle birlikte geleceğini dile getirmişti. Cook’un açıklamasının ardından, yeni sızan haberlere göre 4 yeni iPad modeli yolda.

Eski söylentiler 12.9 inç iPad Pro güncellemesi ve 9.7 inç "ekonomik" modelin yanı sıra, 10 inçlik ve 10.5 inç'lik modellere işaret ediyordu. Ming-Chi Kuo'dan bir sızdırılan yeni haberler, bahsedilen dört modelin ayrıntılarıyla anlatıyor ve yeni iPad'lerin Tayvan Semiconductor Manufacturing Co ve Samsung tarafından üretilen A10X ve A9 cipslerini kullanacağını da belirtiyor. Haberler bunla da sınırlı kalmıyor, pazarlama şirketi Fiksu Cupertino, çeşitli yeni iPad'lerin test edildiğini de iddia ediyor.

Apple’ın konuyla ilgili her hangi bir açıklaması bulunmasa da, Fiksu’ya göre teknoloji devi iç adları '7,3', '' 7,4 ',' '7,2' 've' 7,1 olan yeni iPad'leri çoktan kaydetti. Bu isimlendirme yapısı, Fiksu'nun Apple'dan gördüğü geçmiş iPad testlerine paralel düşse de testteki cihazların sayısının lansmanı öngören numaraya işaret etmeyebileceğini hatırlamak da fayda var. Tüm söylentiler doğruysa, bu yeni iPad modellerinin ay sonundan önce piyasaya çıktıklarını görebiliriz.

Tim Cook: Yeni iPad Gençleri Coşturacak

Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Kaldırdı