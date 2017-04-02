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4.5G ile 1 Yıl Geçirdik. İşte Türkiye'nin 4.5G ile Yaşadığı Uzun Macera

4.5G

Yüksek hızlarda internet kullanımına imkan sağlayan 4G teknolojisi birçok ülkede kullanılıyor. Türkiye olarak biz de yüksek hızlı internet teknolojisine geçen yıl geçiş yaptık. Göz açıp kapayıncaya kadar 4.5G ile ilk tanışmamızın ardından bir yıl geçti. Gelin bakalım bir yıl içerisinde Türkiye'nin 4.5G ile imtihanı nasıl olmuş.

Türkiye, Ronaldo'lu reklamlar, dört bucak g ve diğer farklı kampanyalar eşliğinde 1 Nisan 2016 tarihinde 4.5G teknolojisine geçiş yaptı. Milyonlarca kullanıcının kayıt yaptığı bu hizmet, reklamlarda gösterildiği derecede hızlı olmadı fakat yine de Türkiye'nin internet hızı standardını yükseltti.

4.5G teknolojisinden faydalanabilmek için telefonunuzun ve SIM kartınızın yeni teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. 4.5G’ye geçişten sonra eski müşterilerde bulunan ve 4.5G desteği olmayan telefonlar ve SIM kartlar, operatör şirketlerinin düzenlediği kampanyalar ile birlikte yenilendi. Tüm bu kampanyalar ile birlikte Türkiye tamamıyla 4.5G'ye hazır hale geldi.

4.5G

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren her gün binlerce kullanıcı kazanan 4.5G teknolojisi yıl sonunda 51.7 milyon abone sayısına ulaştı. Yani Türkiye'de şuanda 51.7 milyon kişi 4.5G hizmetinden aktif olarak faydalanıyor. 

Elbette 4.5G kullanıcılar tarafından hemen kabullenilmedi. İnsanlar bu teknolojinin getirilerini ve götürülerini merak ettiler. Tüm kullanıcıların aklına aşağıdaki sorular geldi ve bizlerde bu soruları cevaplamaya çalıştık. Hala aklınıza takılan 4.5G ile ilgili sorular varsa aşağıdaki linklerden cevap arayabilirsiniz.

Yukarıda gördüğünüz gibi merak uyandıran sorular cevaplandırıldıktan sonra 2017 yılında tüm kullanıcılar artık 4.5G teknolojisine alıştı. Neredeyse her internet kullanıcısı hızlı internete erişmek için 4.5G teknolojisinden faydalanıyor. 4.5G teknolojisinin daha performanslı olabilmesi için yıl içerisinde 8 bin 52 adet yüksek kapsamaya sahip baz istasyonu kuruldu. 

AA'nın analizlerine göre, 4.5G 1 yıl boyunca ülkemize neler kazandırdı?

4.5G

  • Mobil hatlar ile bağlanılan internet hızı en az 10 kat artış gösterdi
  • Video görüşmelerinin kalitesinin artmasıyla birlikte iş seyahatleri azaldı
  • Belgeler bulut depolama sisteminde saklanmaya başlandı ve her an kolaylıkla erişebilir hale geldi
  • Akıllı ev sistemleri ve akıllı üretim sistemleri gibi internet gerektiren projeler geliştirildi
  • Mobil iş ve mobil finans sektöründe gelişmeler yaşandı
  • Sosyal medya sitelerinden elde edilebilecek tüm materyaller daha hızlı fayda sağlar hale geldi

Türkiye’nin 1 yıl içerisinde yaşadığı 4.5G macerası burada sona eriyor. 4.5G ülkemizde her geçen gün yaygınlaşmakta ve her geçen gün daha yüksek hızlara ulaşmakta. 51.7 milyon kişi 4.5G kullanıyor, peki ya siz 4.5G’ye geçiş yaptınız mı?

4.5G Neden Standart Hizmetten Yarım Porsiyon Fazla?

iPhone'unuz 4.5G Destekliyor Mu?

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Yazar: - 02.04.2017

4.5G ile 1 Yıl Geçirdik. İşte Türkiye'nin 4.5G ile Yaşadığı Uzun Macera İçin Yorum Yaz

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