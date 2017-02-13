4,5G Sonunda Yüzde 100 Kapsama Alanına Ulaşacak

Biz 5G haberlerini konuşurken, ne yazık ki 4,5G ülkemizde henüz herkesin kullanabildiği bir teknoloji değil. Türkiye’de nüfusu 500'den az olan bin 472 yerleşim yerinde hala 4,5G altyapısı bulunmuyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu olumsuzluğu çözeceklerinin sinyalini verdi. 13 Mart’ta yapılacak ihale sonucunda, taşraya kimin hizmet götüreceği belirlenmiş olacak.

Anadolu Ajans’ın haberine göre; ihale görüşmeleri, işletmeciler tarafından mali güçlük bulunduran fakat kamu niteliği taşıyan hizmetlerin sağlanmasını amaçlayan Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek. Haberleşme Genel Müdürlüğü’yle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı GSM iletişim altyapısı olmayan, bin 472 yerleşim yeri belirlendi. Yüksek maliyet alanına dahil olan bu kırsal bölgeler, 500’den az nüfusa sahip.

Türkiye’de mobil kapsama oranı yüzde 99’un üzerinde. Nüfus bakımından hesaplanan bu oranlamaya, yüksek altyapı maliyetleri sebebiyle bazı köyler dahil değil. Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak adına, masrafları Evrensel Hizmet Bütçesi’nden karşılanmak üzere operatörlerle anlaşılacak. Kurulum işlemleri, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulması, bu proje çerçevesinde yürütülecek.

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