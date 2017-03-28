4.5G’nin Birinci Yaşında Yerli Baz İstasyonu Hizmete Girdi!

2016 Nisan ayının ilk günlerinde tanıştığımız 4.5G teknolojisinden daha iyi yararlanmamız için çalışmalar devam ederken, Turkcell yerli baz istasyonu üzerinden ilk görüntülü görüşmeyi gerçekleştirdi. Türkiye’nin yerli baz istasyonu (ULAK) projesi kapsamında üretilen baz istasyonu, bu testte kullanıldı ve görüntülü görüşme Turkcell’in anlık mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden yapıldı.

ULAK Projesi Nedir?

Türkiye’nin artan askeri ve sivil haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başlatılan ULAK projesi ile milli yazılım ve donanım bileşenleri geliştiriliyor. Proje tamamlandığında ülkemizdeki 4G teknolojilerinin dışa bağımlılığı azalacak.

ULAK Projesi ile Neler Geliştirilecek?

Proje kapsamında; Temel/Ticari LTE Makrocell Baz İstasyonu •Kamu Güvenliği LTE Makrocell Baz İstasyonu •LTE Mobil Terminal Kripto Yazılımı •Tetra-APCO-DMR sistemleri ile LTE baz istasyonu birlikte çalışabilirliğin sağlanması. •4G Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemi geliştirilecektir.

“Yerli baz istasyonuyla mobil iletişimde yeni bir çağ başlattık”(Kaan Terzioğlu, Turkcell Ceo)

Yerli baz istasyonları üzerinden görüntülü görüşme yapılmasının Türkiye’de mobil iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlatacağını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bugün Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attık. Sadece yerli baz istasyonları kullanarak gerçekleştirdiğimiz görüntülü görüşme, bu projeye yani yerli kaynaklara, Türk mühendislerine inanıldığı zaman nelerin başarıldığının en somut göstergesi oldu. Tüm dünyaya bunu kanıtlamış olduk. Gerek geliştirme süreci boyunca yaptığımız değerlendirmeler, gerekse test süreçlerinde aldığımız sonuçlar bu projede yer alarak ne kadar doğru bir karar aldığımızı bir kez daha gösterdi. İlk geliştirme aşamalarından bu yana güçlü bir destek sunduğumuz yerli baz istasyonu çalışmalarında ilk ön siparişi biz vermiştik. Ardından şebekemizde kullanmak üzere 250 adet sipariş verdik. Proje kapsamındaki ilk teslim almaları da biz yapacağız. Böylece Türkiye’de yerli baz istasyonunu gerçek şebekede kullanacak ilk mobil operatör de Turkcell olacak. Yerli baz istasyonun yanı sıra ilk olarak yine bizim girişimlerimize gündeme gelen ve yakında zamanda imzaladığımız Türkiye’nin ilk yerli 4.5G baz istasyonu anteninin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşmasının da yerli teknolojilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece 4.5G’de değil 5G’de de Ar-Ge çalışmaları ve yerli teknolojileri hayata geçirmek için birçok kurumumuzla ortak projelerde birlikte çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

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