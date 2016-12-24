Android işletim sistemli cihazlarınızda bulmaca oyunlarını oynamaktan keyif alıyorsanız resimli kelime bulmaca oyunu olan 4R1K oyununu tavsiye ediyoruz.

4R1K oyununun açılımı tahmin edebileceğiniz üzere 4 resim 1 kelime olarak kodlanmış. Oyunda size verilen 4 resmi inceleyerek sorulan kelimeyi doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Oldukça zorlu bölümlere sahip olan oyunda harf göster, harfleri sil, cevabı göster gibi ipuçları ve arkadaşlara sorma gibi yardımcı araçlar da yer alıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun olan 4R1K oyununu internet bağlantınız olmasa dahi oynayabilirsiniz.

Oyunda yer alan bölümleri bitirdiğinizde üzülmenize de gerek yok. Sürekli güncellenen ve yeni bölümler eklenen oyunda hiç bitmeyen zorlu bir mücadele sizleri bekliyor. Oyunda verilen resimlerden yola çıkarak vereceğiniz cevaplarda, 4 resmin buluştuğu ortak paydayı tahmin etmeniz gerekiyor. Siz de resimli kelime bulmaca oyunu 4R1K oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.