4`ün 1`i(Android)
Survivor heyecanını daha fazla yaşayın. Sürpriz ödüller de sizleri bekliyor.
Survivor Arena 4'ün 1'i oyunu, Tv8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı Survivor takipçileri için hazırlanmış. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda kazanılan puanlarla birbirinden güzel ödüller sahiplerini buluyor.
Survivor Arena 4'ün 1'i Nasıl Oynanır?
Acun’un Türkiye’de en çok izlenen yarışma programı Survivor’ın hayranlarına özel hazırlanan mobil oyun basit kurallar eşliğinde oynanıyor. Oyunda 7 sıradan oluşan toplamda 28 kutu karşınıza çıkıyor. 1. sıradan başlayarak kutuları açıyorsunuz. Yeşil kutuyu bulursanız bir üst sıraya çıkıyorsunuz. Kırmızı kutuya denk gelirseniz oyun sonlanıyor.
Survivor Shop (Survivor Mağaza)
Sınırlı sayıda canla oynanan oyunda bulduğunuz her yeşil kutu size bir denizyıldızı kazandırıyor. Topladığınız denizyıldızları ile Survivor Mağaza bölümünden alışveriş yapıyorsunuz. Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor Adası’na gitme, Survivor Birleşme Partisi’ne katılma, Kıbrıs’taki büyük Survivor Finali’ne VIP konuk olarak katılma gibi büyük ödüllerin yanı sıra Survivor yarışmacılarıyla yemek yeme, Survivor Panorama programına yarışmacılarla birlikte konuşmacı olarak konuk olma, imzalı yarışmacı tişörtleri ve fotoğrafları, bireysel sembol ödülleri Türk Telekom Survivor Tarifesi müşteriyseniz ve de yeterli denizyıldızına sahipseniz alabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- TV8
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