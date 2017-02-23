Survivor Arena 4'ün 1'i oyunu, Tv8 ekranlarında izlenen popüler yarışma Survivor izleyicilerine ödüller kazandırıyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye sunulan oyunda sadece oyunu oynayarak çok özel, büyük ödüllerin sahibi olacaksınız.

Survivor Arena 4'ün 1'i Oyunu Nasıl Oynanır?

Acun’un reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor’ın coşkusunu mobile taşıyan resmi oyun Survivor Arena 4’ün 1’i oyunu. Oyun, çok basit kurallar üzerine kurulmuş. Oyunu açtığınızda karşınıza 28 kutu çıkıyor. 7 sıraya ayrılmış. 1. sıradan başlayarak kutuları açıyorsunuz. Yeşil kutuyu bularak ilerliyorsunuz. Kırmızı kutuyu bulursanız doğal olarak oyun bitiyor. Açtığınız her yeşil kutu sonrasında bir denizyıldızı veriliyor. Denizyıldızlarını size özel hazırlanmış ödüllerin yer aldığı Survivor Mağazası’nda kullanıyorsunuz.

Survivor Mağaza (Ödüller)

Türk Telekom Survivor tarifesinde iseniz birçok ödül sizi bekliyor. Survivor yarışmacılarıyla tanışma ve yemek, Survivor Panorama programına yarışmacılarla birlikte konuşmacı olarak misafir olma, imzalı yarışmacı tişörtleri ve fotoğrafları, Survivor Adası’na gitme, Survivor Birleşme Partisi’ne katılma, Kıbrıs’taki büyük Survivor Finali’ne VIP konuk olarak katılma gibi güzel ödülleri oyun oynayarak kazandığınız denizyıldızlarıyla alabiliyorsunuz.