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55 Milyon Dolarlık Soygun Yapan Türk Hackerın Cezası Belli Oldu

55 Milyon Dolarlık Soygun Yapan Türk Hackerın Cezası Belli Oldu

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz senenin Mart ayında sizlerle Ercan Fındıkoğlu adlı Türk hacker tarafından gerçekleştirilen dudak uçuklatan soygundan bahsetmiştik. Siber dünyada Segate, Oreon ya da Predator takma adlarıyla tanınan Ercan Fındıkoğlu 2011 ve 2013 yılları arasında dünya çapındaki bankalara siber saldırılar düzenlemiş, 55 milyon dolarlık soygundan sorumlu olan bir ekibe liderlik etmişti. Farklı kullancııların kredi kartı bilgilerini çalan ve bu kartlardaki limitleri kaldıran ekip ATM'ler üzerinden para çekip bankaların kasalarını boşaltmışlardı.

Soygunlar araştırıldıktan sonra izine rastlanan Ercan Fındıkoğlu 2013 yılında Almanya'da yakalanmıştı. Daha sonradan Fındıkoğlu'nun Amerika'ya teslim edilmesi istenmişti ve Ercan Fındıkoğlu 2015 yılında Amerika'ya teslim edilmişti. Türk hacker, hakkında iddianame hazırlandıktan sonra da geçtiğimiz sene yargılanmaya başlamıştı. İşte bu dava sonuçlandı ve Ercan Fındıkoğlu'nun alacağı ceza belli oldu.

Davaya bakan New York mahkemesi Ercan Fındıkoğlu'na 8 yıl hapis cezası verdi. Hackera dava açıldığında toplamda 247.5 yıl gibi rekor bir hapis süresi cezası istenmişti; fakat Amerikan yasaları bu sürenin sadece 58 yılını ceza olarak alabilmesine izin veriyordu.

Ercan Fındıkoğlu, Amerika'da 8 yıl hapis yattıktan sonra sınırdışı edilerek Türkiye'ye gönderilecek. Fındıkoğlu'nun Türkiye'ye gönderilmesi yakasını cezadan kurtaracağı anlamına gelmiyor; hacker Türkiye'de de dolandırıcılık nedeniyle hüküm giymişti. Ercan Fındıkoğlu bu nedenle ülkemizde 20 yıl civarında hapis yatacak.

ATM'lerden 55 Milyon Dolar Çalan Türk Hacker Rekor Hapis Cezasıyla Yargılanacak

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Yazar: - 14.02.2017

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