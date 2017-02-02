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5G Teknolojisine Geçiş Yapacak İlk Şehirler Belli Oldu

ABD 5G

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük internet sağlayıcılarından bir tanesi olan AT&T, yaptığı açıklama ile Austin ve Indianapolis'te bu yılın sonlarına doğru 5G hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. 

Hızlandırılmış internetin bir sonraki adımı olan 5G çalışmaları, bütün dünyada tüm hızlıyla sürerken, ABD'den de bu yönde ilk açıklama geldi. Ülkenin en büyük internet sağlayıcılarından bir tanesi olan AT&T, 2017'nin son aylarında iki şehirde alt yapı çalışmalarının biteceğini ve ortalama 400Mbps hızla internete bağlanmanın mümkün olacağını söylerken, "bazı noktalarda" bu hızın 1Gbps hıza ulaşabileceğinin de altını çizdi.

Indigo ismi verilen, daha uyumlu ve tepkisel bir ağ platformunun parçası olarak kullanıma alınacak hizmet, yazılımlar tarafından şekillendirilen ağ hizmetlerinin yeni bir sürümünü de teşkil edecek. AT&T tarafından açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve ECOMP aracılığıyla yakın zaman sonra herkesle paylaşılacak olan bu teknoloji, öğrenebilir makine teknolojisinin gelişmesi başta olmak üzere birçok alanda ilerleme gösterilmesini de sağlayacak.

Tüm bu gelişmelere rağmen henüz 5G destekleyen bir akıllı telefon edinmek de mümkün değil. Dünya çapında bir 5G standardı henüz geliştirilmediği için telefon üreticileri de kendilerine has standartları telefonlara uygulama gibi bir yola gitmiyorlar. Yani bu teknolojiyi şimdilik kullanmak mümkün olmasa da en fazla önümüzdeki yıl içerisinde bunu destekleyen telefonlar görmek de mümkün olabilir.

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Yazar: - 02.02.2017

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