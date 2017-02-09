5G Teknolojisinin Resmi Logosu Belli Oldu

Mobil sektörün geleceği 5G'nin resmi logosu belli oldu. 3GPP (3. Nesil Ortaklık Projesinin Organizasyon Ortakları), LTE veya LTE-Advanced gibi bugünün 4G teknolojilerinin yerini alacak yeni nesil mobil bağlantı teknolojisi "5G" nin resmi adının bu olacağını da ilan etti.

Yeni teknolojilerde bir stardart olması gerektiğinden yola çıkan 3GPP, 5G'nin yeni logosunu duyurdu. Logo'nun yeni dalga deseni temel olarak mevcut 4G logosundan taşınırken, LTE Advanced logosunun yeşil dalgaları da artık 5G'nin yeni logosunun bir parçası haline geldi.

3GPP yaptığı yeni logo ile ilgili açıklamada, "3GPP spesifikasyon kapak sayfalarında 5G logosunun kullanılması, endüstrinin hangi zaman noktasında 5G özelliklerinin görüneceğini belirlemesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır" denildi.

5G logosunu kullanmak isteyen şirketler için 3GPP, bir kullanım kılavuzu ve logo politikası da yayınladı. Buna göre, 3GPP spesifikasyonlarına uymayı beyan edenler, ekipmanlarını ve dokümanlarını 5G logosuyla işaretleyebilecekler. Diğer yandan, 5G logosunun kullanımı 3GPP onayına tabi tutulacak ve izlenebilecek. 3GPP topluluğunun bir üyesi tarafından tespit edilen logonun kötüye kullanımı ise 3GPP Pazarlama ve İletişim birimine sunulabilecek.

Siz yeni logoyu nasıl buldunuz?

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