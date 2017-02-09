5G'den Daha Hızlı İnternet Kapıda

Yeni bir terahertz (THz) vericisi ile uydu bağlantılı internetin gücü saniyede 100 gigabayttan (Gbps) fazla artacak. Gönderilen basın bülteninde bahsedilen bu gelişme, Hiroşima Üniversitesi Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü ve Panasonic ortaklıklığı ile gerçeğe dönüşecek.

Yeni verici, veri aktarmak için 290-315 GHz frekans aralığını kullanıyor. Basın açıklamasına göre, gelecek nesil 5G şebekelerinden en az 10 kat daha hızlı olan verici, 105 Gbps aktarım hızını resmen elde etti. Grup, geçtiğimiz yıl 300 GHz bandındaki verileri aktarmak için karesel genlik modülasyonu (QAM) ile çalışıyordu, ancak bu noktada yeni THz vericisi ile altı kat daha fazla hız elde ettiğini açıkladı. Yeni teknoloji, içerik dolu bir DVD'yi 'saniyenin en küçük bir kesiminde aktarabilmeyi sağlayacak.

Testlerde kullanılan frekans bandı henüz tahsis edilmedi, ancak 2019 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı'nda tartışılmak üzere hazır olacağı açıklandı. Bu yeni frekans bandı, gelecek için bazı ilginç olanaklara imkan sağlayacak.