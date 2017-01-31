6 Çekirdekli AMD Ryzen İşlemci Göremeyebiliriz

Hatırlanayacağınız üzere AMD geçtiğimiz sene yeni işlemci mimarisi olan AMD Zen'i duyurmuştu. Bu işlemci mimarisine sahip olacak masaüstü işlemciler ilk başta Summit Ridge kod adıyla tanıtılmış, geçtiğimiz ay da Summit Ridge işlemcilerin piyasaya AMD Ryzen adıyla sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı. AMD'nin duyurduğu Ryzen işlemci ise 8 çekirdekli bir modeldi. Bu 8 çekirdekli modelin her çekirdeği aynı anda 2 komut işleyebiliyordu ve Ryzen sanal olarak 16 çekirdekli bir işlemci gibi hareket edebiliyordu. AMD, bu model haricinde farklı bir Ryzen modeli duyurmamıştı.

Daha önceki AMD FX ve Phenom işlemci ailelerinde 6 çekirdeli işlemci modelleri bulunuyordu, yani 6 çekirdekli işlemciler AMD tarafında bir gelenek halindeydi. Üstelik bu işlemciler Intel'in işlemci modellerinin yer almadığı bir noktada konumlanıyordu ve rekabet açısından önem taşıyordu. Fakat ortaya çıkan yeni söylentiler 6 çekirdekli işlemcilere veda edeceğimizi, sadece 4 e 8 çekirdekli Ryzen işlemciler göreceğimizi iddia ediyor.

Bu söylendilere göre 3 farklı Ryzen işlemci modeli satışa sunulacak. SR7, SR5 ve SR3 kodlarına sahip bu işlemcilerden en düşük olanı 4 çekirdeğe ve 8 threade sahip olacak. SR5 ise 8 çekirdeğe sahip olacak ve hyper threading özelliğine sahip olmadığı için sanal olarak işlem sayısı 2 ile çarpılmayacak. SR7, daha önceden tanıtılan ve 8 çekirdek ile 16 thread sayısına sahip olan model olacak. Her 3 modelin işlemci çarpanları açık olacak ve bu işlemciler overclock yapılabilecek.

Sızdırılan bilgiler arasında AMD Ryzen fiyatı da yer alıyor. Daha önceden tanıtılan ve sızıntılarda SR7 kod adıyla ortaya çıkan bu 8 çekirdekli işlemci 580 $ ile 720 $ arasında satış fiyatına sahip olabilir. Hatırlanacağı üzere AMD yaptığı sunumda bu işlemciyi Intel'in i7 6900K işlemcisiyle karşılaştırmıştı. i7 6900K'nın satış fiyatının 1100 $ olduğu düşünülürse SR7 kod adına sahip AMD Ryzen işlemci çok daha düşük fiyatlı bir alternatif olacak.

AMD Ryzen işlemciler 2017'nin ilk yarısında piyasaya sürülecekler. Yani bu bilgilerin doğru olup olmadığını kısa süre içerisinde öğreneceğiz.

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