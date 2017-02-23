8-Bit Farm, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir çiftlik simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi çiftliğinizi kurup hayvanlarınızı besleyebileceğiniz 8-Bit Farm ile çok eğleniyorsunuz.

Gerçek bir çiftçilik deneyimi yaşmanıza imkan sağlayan 8-Bit Farm, eski tarz pixel pixel grafikleri ve mükemmel mekanikleriyle ilgi çekiyor. Oyunda 4 farklı iklimi en güzel şekilde yaşayabiliyor ve kendi zevkinize göre ürünler yetiştirebiliyorsunuz. Mütevazi küçük bir çiftliğe sahip olabildiğiniz oyunda hayvanlarınızı da besleyebiliyorsunuz. Giderek büyüyen çiftliğinize personel alabiliyor ve işletme seviyesine de gelebiliyorsunuz. Ayrıca çiftliğiniz büyüdükçe eğlenceli festivaller ve yarışmalar düzenleyebiliyor ve birbirinden aksiyonlu yarışları izleyebiliyorsunuz. Ziyaretçilerinizi mutlu etmek için çabalıyor ve kendi tesislerinizi yaratıyorsunuz.

Eğlenceli savaşların ve doğa sporlarının da yer aldığı oyunda çok eğlenebiliyorsunuz. Hem eğlenip hemde para kazanıyor ve boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde geçirebiliyorsunuz. Birbirinden eğlenceli olayları yaşamak için 8-Bit Farm'ı mutlaka denemelisiniz.

8-Bit Farm oyununu Android cihazlarınıza 15,99 TL ödeyerek indirebilirsiniz.