8-Bit Farm(iOS)
Kendi çiftliğinizi kurup eğlenceli festivaller düzenleyebiliyorsunuz
8-Bit Farm, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir çiftlik simülasyonudur. Oyunda kendi çiftliğinizi kurabiliyor ve hayvanlarınızı besleyebiliyorsunuz.
Mobil telefonlarınızda gerçek çiftçilik deneyimi yaşamanızı sağlayan 8-Bit Farm, retro grafikleri ve harika atmosferiyle dikkat çekiyor. Birbirinden eğlenceli olayların gerçekleştiği oyunda zevkinize göre seçimler yapabiliyorsunuz. Ürünler yetiştirip hayvan besleyebiliyor, festivaller düzenleyip personel çalıştırabiliyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda mütevazi bir çiftliğe sahip oluyor ve ilerledikçe çiftliğinizi büyüterek tesis haline getirebiliyorsunuz. Aksiyonlu yarışların da gerçekleştiği oyunda 4 iklimi de en güzel şekilde yaşayabiliyorsunuz. Son derece eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan 8-Bit Farm'ı mutlaka denemelisiniz.
Hem eğlenip hemde para kazanmanıza imkan sağlayan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyor ve birbirinden eğlenceli olaylara tanıklık edebiliyorsunuz. Retro tarz grafiklerin ve harika ses efektlerinin de yer aldığı oyunda işiniz zor ama eğlenceli. 8-Bit Farm oyununu mutlaka denemelisiniz.
8-Bit Farm oyununu iOS cihazlarınıza 4,99 $ ödeyerek indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- Kairosoft
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8-Bit Farm Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı