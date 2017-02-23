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8-Bit Farm
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8-Bit Farm

(iOS)
8-Bit Farm İndir Hemen İndir

193 MB
Editör Puanı: 5/5
5
8-Bit Farm
8-Bit Farm
8-Bit Farm
8-Bit Farm
8-Bit Farm

Kendi çiftliğinizi kurup eğlenceli festivaller düzenleyebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 34 dakika önce

8-Bit Farm, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz mükemmel bir çiftlik simülasyonudur. Oyunda kendi çiftliğinizi kurabiliyor ve hayvanlarınızı besleyebiliyorsunuz.

Mobil telefonlarınızda gerçek çiftçilik deneyimi yaşamanızı sağlayan 8-Bit Farm, retro grafikleri ve harika atmosferiyle dikkat çekiyor. Birbirinden eğlenceli olayların gerçekleştiği oyunda zevkinize göre seçimler yapabiliyorsunuz. Ürünler yetiştirip hayvan besleyebiliyor, festivaller düzenleyip personel çalıştırabiliyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda mütevazi bir çiftliğe sahip oluyor ve ilerledikçe çiftliğinizi büyüterek tesis haline getirebiliyorsunuz. Aksiyonlu yarışların da gerçekleştiği oyunda 4 iklimi de en güzel şekilde yaşayabiliyorsunuz. Son derece eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan 8-Bit Farm'ı mutlaka denemelisiniz.

Hem eğlenip hemde para kazanmanıza imkan sağlayan oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyor ve birbirinden eğlenceli olaylara tanıklık edebiliyorsunuz. Retro tarz grafiklerin ve harika ses efektlerinin de yer aldığı oyunda işiniz zor ama eğlenceli. 8-Bit Farm oyununu mutlaka denemelisiniz.

8-Bit Farm oyununu iOS cihazlarınıza 4,99 $ ödeyerek indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Kairosoft
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