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8K Player
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8K Player

2.7.3
8K Player İndir Hemen İndir

30.56 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
8K Player
8K Player
8K Player
8K Player
8K Player

Yüksek çözünürlüklü ses ve video deneyimi sunan harika bir video oynatıcı

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

8K Player, masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir video oynatıcı olarak karşımıza çıkıyor. Benzerlerine göre daha güçlü özelliklere sahip olan 8K Player ile 8K çözünürlüğüne kadar videolar açabiliyorsunuz.

Gelişmiş bir video oynatıcı olarak dikkat çeken 8K Player, mükemmel izleme deneyimi sunan bir oynatıcıdır. Oynatıcı ile AVCHD, FLAC, AAC, MP3, OGG, WAV, WMA, DVD, H.265 / 264, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, MP4, M4V, ASF, VOB ve MTS gibi tüm formatların videolarını açabiliyorsunuz. Eşsiz bir deneyim sunan 8K Player ile 7+1 ses sistemlerinizden de doğru sesler alabiliyorsunuz. İhtiyacınız olacak tüm özelliklere sahip olan oynatıcı ile izlediğiniz videoların ya da filmlerin ekran görüntülerini alabiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Döngü moduna da sahip olan oynatıcı ile aradaki geçişleri hissetmeden videoları başa sarabiliyorsunuz. Ücretsiz sürümünü indirebileceğiniz programın tam sürümünü kullanmak için ise 36 dolar ödemeniz gerekiyor.

Başloı başına bir sinema sistemi kurmanıza yardımcı olan 8K Player ile 1080, 2K, 4K, 5K ve 8K çözünürlüklere sahip videoları rahat bir şekilde oynatabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma ve arayüze sahip olan oynatıcı minimal boyutlarıyla da fazla yer kaplamıyor. Anlatılamayacak daha pek çok özelliğe sahip olan bu harika oynatıcının mutlaka bilgisayarlarınızda yer alması gerekiyor.

8K Player'ı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
DiMO

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