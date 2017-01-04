Hindistan cevizini bazı hayvanlar sever fakat hepsi değil. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz A Bad Day at the ZOO oyununda Hindistan cevizi sevmeyen hayvanları korumalısınız.

A Bad Day at the ZOO oyununda gökyüzünden hayvanat bahçesine Hindistan cevizi yağıyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan canlılar bu durumdan hiç hoşlanmıyorlar. Bu yüzden goril gibi hayvanları kullanarak Hindistan cevizi yağmuruna meydan okuyun. Bir ağaç bulun ve ağaca tırmanmaya başlayın. Goril dostunuz ile birlikte size Hindistan cevizi atan etkeni bulun ve onun Hindistan cevizini hayvanat bahçesine atmasına izin vermeyin.

A Bad Day at the ZOO oyununda ağaca tırmanmak hiç kolay değil. Ağaca tırmanan canlı bir goril olsa bile Hindistan cevizlerinden kaçması gerekiyor. Eğer Hindistan cevizleri gorile çarparsa bu durum hiç hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden oyunu dikkatli oynamalısınız.

Ağaca tırmanırken kazandığınız puanları kullanarak gorile çeşitli kıyafetler alabilirsiniz. Goril dostunuz için daha dayanıklı kıyafetler alırsanız onu çok mutlu edebilirsiniz. Çünkü Hindistan cevizi yağmurundan ancak bu şekilde korunabilir.

Oldukça renkli ve eğlenceli bir oyun olan A Bad Day at the ZOO'yu boş zamanlarınızda oynayabilir ve tüm stresinizi giderebilirsiniz.