A Smile is Beautiful, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir platform aksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Retro tarz grafiklere sahip olan oyunda düşmanlarınızdan kaçmanız gerekiyor.

Aksiyon ve macera dolu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan A Smile is Beautiful, birbirinden zorlu bölümleriyle ilgimizi çekiyor. Gizli kapıları açmak için anahtarları bulmaya çalıştığınız oyunda zorlu engelleri aşıyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Hem savaş hemde platfom oyunu karşımı bir şekilde karşımıza çıkan A Smile is Beautiful, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir oyun diyebilirim. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı silah türlerininde yer aldığı oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmelisiniz. Kolay kontrollerin yer aldğı A Smile is Beautiful oyununu mutlaka denemelisiniz.

Eski tarz piksel grafiklere sahip olan oyunda ufak çaplı bulmacaları da çözmeniz gerekiyor. Bölümleri geçebilmek için dikkatli olmalı ve becerilerinizi sınamalısınız. Eğer platform oyunlarını seviyorsanız A Smile is Beautiful hoşunuza gidecektir.

A Smile is Beautiful oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.