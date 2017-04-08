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A Smile is Beautiful
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A Smile is Beautiful

(iOS)
A Smile is Beautiful İndir Hemen İndir

417 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
A Smile is Beautiful
A Smile is Beautiful
A Smile is Beautiful
A Smile is Beautiful
A Smile is Beautiful

Farklı bölümlerin yer aldığı eğlenceli bir platform aksiyonu

Murat İşçi Son güncelleme 44 dakika önce

A Smile is Beautiful, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur. Farklı dünyalarda geçen eğlenceli bir platform oyunu olan A Smile is Beautiful'da işiniz bir hayli zor.

Birbirinden farklı zorlukta bölümlere sahip olan eğlenceli ve bir o kadar da zorlu bir aksiyon oyunu olan A Smile is Beautiful, düşmanlarla mücadele ettiğiniz ve gizli kapıları bulmaca çalıştığınız bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğniiz zevkli bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda birbirinden zorlu mücadelelere girişiyor ve korkunç yaratıkları yok etmeye çalışıyorsunuz. Farklı silahların ve görevlerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Oyunda ilerlemek için ufak bulmacaları çözmeli ve anahtarları bulmalısınız. Dikkatli olmanız gereken oyunda her an önünüze bir şeyler çıkabiliyor. Bu nedenle tetikte olmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz A Smile is Beautiful'u mutlaka denemelisiniz.

Piksel piksel görsellere sahip olan oyunda etkileyici bir atmosfer yer alıyor. İnternet olmaksızın da oynayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve tüm bölümleri geçmelisiniz. Eğer platform oyunlarından zevk alıyorsanuz bu oyunu da mutlaka indirmelisiniz.

A Smile is Beautiful oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
TEN10 Games
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