A Word Kelime Oyunu(Android)
Konularına göre gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarıyorsunuz
A Word Kelime Oyunu, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda karşınıza gelen konulara göre gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.
Klasik kelime oyunlarından farklı bir kurguyla karşımıza çıkan A Word Kelime Oyunu, konulara göre gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir oyundur. Eğer kelimelerle aranız iyise ve çengel bulmaca çözmeyi seviyorsanız bu oyun tam size göre. Oyunda konulara göre önceden belirlenmiş kelimeleri bulmaca çalışıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda birbirinden zorlu 450 bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Karmaşık harfler arasında gizlenen anlamlı kelimeleri bulmanız ve yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz A Word Kelime Oyunu'nu çok seveceksiniz.
Binlerce gizli kelimeyi açığa çıkarmaya çalıştığınız oyunda kilitli başarı seviyelerini açabiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara çıkabiliyorsunuz. Ayrıca 12 farklı rozetin de sahibi olabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Kelime bilginize güveniyorsanız bu oyunu sakın kaçırmayın.
A Word Kelime Oyunu'nu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
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