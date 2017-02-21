A Word Kelime Oyunu(iOS)
Gizlenmiş kelimeleri açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz
A Word Kelime Oyunu, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda gizlenmiş kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz.
Eğlenceli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan A Word Kelime Oyunu, konularına göre gizlenmiş binlerce kelimeyi içeriyor. Benzerlerine göre daha farklı bir kurguya sahip olan oyunda farklı konulara göre saklanmış kelimeleri karmaşık olarka verilen harflerin içerisinden bulmaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda kelimeleri hızlıca bulmalı ve yüzlerce farklı bölümü geçmelisiniz. Kolaydan zora doğru bir geçişin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Kelime bulma oyunlarından zevk alıyorsanuz bu oyunu severek oynayacağınızı da söyleyebilirim. Birbirinden zorlu 450 bölüme sahip olan oyunu sakın kaçırmayın.
Gizli kelimeyi açığa çıkarmaya çalıştığınız oyunda kilitli başarı seviyelerini de açabiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara çıkabiliyorsunuz. 12 farklı rozetin de sahibi olabiliyor ve kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Kelime bilginize güveniyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz.
A Word Kelime Oyunu'nu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve sonrası
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