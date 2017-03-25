A101 marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.

Sunmuş olduğu ürün çeşitliliği ve oldukça uygun fiyatlarıyla özellikle öğrenci kesiminin uğrak yeri olan A101 marketlerde her hafta uygulanan indirimli ürünler de mevcut. Mobil cihazlar için geliştirilen A101 uygulaması da, sürekli olarak uygulanan indirimlerden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Marketlerde dağıtılan broşürlere ulaşabileceğiniz ve belirli haftalarda uygulanan indirimli ürünleri takip edebileceğiniz uygulamada, bildirimler özelliği sayesinde yeni broşür eklendiğinde de haberdar olabiliyorsunuz.

A101’in resmi sosyal medya kanallarına ulaşabileceğiniz,merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabileceğini ve görüş ve önerilerinizi bildirebileceğiniz bir iletişim sayfası da sunan A101 avantajları ve kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız, A101 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.