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A101
TamindirMobilYaşamA101 - Android Için Resmi A101 Uygulaması

A101

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
A101
A101

A101 marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

A101 marketler zincirinin resmi Android uygulamasıyla çeşitli avantajlardan ve kampanyalardan anında haberdar olabilirsiniz.

Sunmuş olduğu ürün çeşitliliği ve oldukça uygun fiyatlarıyla özellikle öğrenci kesiminin uğrak yeri olan A101 marketlerde her hafta uygulanan indirimli ürünler de mevcut. Mobil cihazlar için geliştirilen A101 uygulaması da, sürekli olarak uygulanan indirimlerden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Marketlerde dağıtılan broşürlere ulaşabileceğiniz ve belirli haftalarda uygulanan indirimli ürünleri takip edebileceğiniz uygulamada, bildirimler özelliği sayesinde yeni broşür eklendiğinde de haberdar olabiliyorsunuz.

A101’in resmi sosyal medya kanallarına ulaşabileceğiniz,merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabileceğini ve görüş ve önerilerinizi bildirebileceğiniz bir iletişim sayfası da sunan A101 avantajları ve kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız, A101 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Yeni Magazacilik A.S
A101 QR Kodu Okutarak İndir

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