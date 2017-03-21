ABD, İstanbul Atatürk Havalimanından Gelen Uçuşlara Teknolojik Yasak Koydu

Trump yönetimi, İslam ülkelerinden gelen uçuşlara yeni bir yasak daha uygulamaya başladı. Yeni ugulamayla Atatürk Havalimanı da dahil belli İslam ülkeleri havaalanlarından kalkan uçuşlarda yolcu kabinlerinde tablet, dizüstü bilgisayar ve benzeri kişisel elektronik cihazlar bulundurulamayacak.

Bugün ABD Başkanı Donald Trump yeni bir yasağa daha imza attı. Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. ABD'li bir yetkili Associated Press haber ajansına, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını ifade etti.

Bu uluslararası havaalanları şöyle listelendi;

Ürdün Queen Alia,

Mısır Kahire,

İstanbul Atatürk,

Suudi Arabistan Kral Abdülaziz,

Suudi Arabistan Kral Halid,

Kuveyt,

Katar Doha,

Fas Muhamed V,

Dubai,

Abu Dabi

Bu havaalanlarından ABD'ye doğrudan uçuş yapan Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudia, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ve Ethiad Havayolları şirketlerinin yaklaşık 50 kadar uçuşu da etkilendi. Bu havaalanlarından ve listelenen havayolu şirketleriyle ABD'ye yapılan uçuşlarda seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulu getirileceği belirtildi.

Yasaktan ABD'li havayolu şirketlerinin etkilenmiyorlar.

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