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ABD Tüketici Raporları MacBook Pro’yu Kimseye Tavsiye Etmiyor

MacBook Pro’yu Kimse Tavsiye Etmiyor

Apple ABD’de milyona yakın MacBook Pro 2016 satmış olsa da bu rakam tüketicilerin cihazı onayladığı anlamına gelmiyor. Ticari amaç gütmeyen bir organizasyon olan ABD Tüketici Raporları web sayfaları, 2016 model MacBook Pro’ların satın alınmasının iyi bir seçim olmadığı kararından vazgeçmiyor.

Bu değişmeyen kararın arkasında MacBook Pro’nun ekran sıkıntısı en önemli etkenlerden biri. Ekran sıkıntısının arkasında cihazlarda yaşanan batarya problemleri de tüketici raporlarında bir hayli şikayet edilen durumlardan biri. Tüketciler yeni model olsa bile fazla güç tüketen cihazın bataryasının eski teknoloji olduğunu iddia ediyorlar.

Tüm bu etkenler ABD Tüketici Raporları’nda MacBook Pro’nun değerlendirmelerinde olumsuz etkiler bırakıyor, dolayısıyla ürün tavsiye edilen kategorisine ulaşamıyor. Mac Book Pro 2016 hakkında yayınlanan "karar" sayfasında ABD Tüketici Raporları tarihinde ilk kez bir Apple ürünü tavsiye edilebilme mertebesine ulaşamadı.

Bu yüzden tek rakibi Microsoft Surface PC satışları, MacBook Pro seviyelerine erişmeyi başardı. ABD Tüketici Raporları’na ücretsiz üye olarak cihaz hakkında söylenenleri takip edebilirsiniz.

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Yazar: - 30.12.2016

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