ABD'de Skandal Karar: Gmail Hesapları FBI İzlemesine Açılıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Philadelphia Bölge Mahkemesi, FBI'ın Gmail sunucularındaki kayıtlı verilere erişimine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Reuters'ın duyurduğu haber bütün dünyada şok etkisi yarattı. Philadelphia Bölge Mahkemesi, Google'a ait ABD dışında bulunan e-posta verilerine FBI'ın erişmesini uygun görüyor.

Reuters'ın haberine göre, Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), teknoloji şirketi Google’ın ABD dışında bulunan e-posta sunucularında kayıtlı verilere erişimine izin verilmesi gerektiğini duyurdu. Yargıç Thomas Rueter'ın kararın anayasaya aykırı olmadığını savunması ise başka bir tartışma konusu. O'na göre, söz konusu e-posta verilerinin ABD dışındaki sunucularda barınması nedeniyle FBI'ın izlemesinde bir sakınca yokmuş.

Hatırlayacak olursanız benzer bir olay 2016 yılında Microsoft'un başına da gelmişti. FBI, şirketin İrlanda'da bulunan e-posta sunucularına erişim izni istemiş, ancak talep mahkemece reddedilmişti. Şimdi ise aynı durum Google'ın başına geliyor ve arama motoru devi, kararı temyize taşıyacağını açıkladı.

Google FBI'ın kullanıcıların dijital yaşantılarını takip etmek için kurduğu bir komitenin baskılarına boyun eğmemeye çalışıyor. FBI 2014 yılının başından beri arama emirleri ile Google sunucularını didik didik etmeyi kafasına koymuştu. Bunun için özel bir komite oluşturan FBI’ın tüm yaptırımlarına karşı Google, güvenlik kurumunun sunucularına burnunu sokmasını istemiyor.

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