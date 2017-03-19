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ABD'de Yapay Zeka Cinayeti: İşçi Robot Teknisyen Kadını Öldürdü!

İşçi Robot Teknisyen Kadına Saldırdı!

Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve bilgisayarlarımız dahil olmak üzere her cihazda yapay zekayı kullanıyoruz. Sanal asistanlar ile birlikte işlerimizi halledebilirken hiç tedirgin olmuyoruz. Fakat yapay zeka robotlarda kullanılmaya başlandıktan sonra işler değişti. Robotlar artık tehlike saçıyor.

Çoğu bilim kurgu filminde yapay zeka ile üretilen robotların kontrolden çıktıklarını ve dünyaya savaş ilan ettiklerini izledik. Ancak filmlerde olur dediğimiz bu durumlar günümüzde gerçekleşmeye başladı. Evet, inanılır gibi gelmiyor ama robotlar artık tehlikeli olmaya başladılar.

Robotların tehlikeli olduklarını kanıtlayan haber ABD'den geldi. ABD'de otomobil yedek parçaları üreten bir fabrikada robot işçiler kullanılıyordu. Robot işçileri güvenli bir bölgeye alarak insanları koruyan yedek parça şirketi, bu durumu belki de hiç tahmin etmiyordu. Fakat robotların tehlikesini güvenli bölge de engelleyemedi.

Sıradan bir üretim sürecinde teknisyen olarak çalışan Wanda Holbrook, üretimi kontrol ediyor ve işini yapıyordu. Fakat 57 yaşında olan kadının başına bir anda tuhaf olaylar gelmeye başladı.

İşçi Robot Teknisyen Kadına Saldırdı!

Teknisyen kadına robot işçi saldırdı!

Evet, yanlış duymadınız. Bir şekilde güvenli alandan çıkan robot işçi hızla kadına doğru ilerledi ve Wanda Holbrook'un kafasını üretim parçalarından fırlatarak ezdi. Teknisyen kadının kafasına atılan parça kadının kafasının ezilmesine ve ölümüne neden oldu.

12 yıldır habere konu olan yedek parça şirketinde çalışan teknisyen kadının robot işçi yüzünden hayatını kaybettiği söylenmekte. Olayın ayrıntıları ise araştırılıyor. Teknisyen kadın Wanda Holbrook'un kocası ve ailesi de üretimde yer alan robotları üreten şirkete dava açmayı planlıyorlar.

Yerinize Bir Robotu İşe Alsalar, Ne Yaparsınız?

Yapay Zekadan Korkmalı mıyız?

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Yazar: - 19.03.2017

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