ABD'de Yaşayan Gökbilimci Burçin Mutlu Pakdil Yeni Galaksi Keşfetti

ABD'de doktora öğrencisi olan ve çalışmalarını sürdüren Türk gökbilimci Burçin Mutlu Pakdil, çift halkalı galaksi olarak nitelendirilen bir yıldız kümesi buldu. Burçin Mutlu Pakdil önderliğinde çalışan ekibin, Royal Astronomical Society Aylık Tebliğleri dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarında, bulunan yeni galaksinin dünyadan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

1 ışık yılının yaklaşık 10 trilyon kilometre düşünüldüğünde Burçin Mutlu Pakdil'in yaptığı çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bu başarısının ardından Burçin Mutlu Pakdil'in bulduğu galaksiye "Burcin's Galaxy" yani "Burçin'in Galaksisi" adı verildi. Galaksinin katalog numarası da ‘PGC 1000714’ olarak geçiyor.

Türk Gökbilimci Burçin Mutlu Pakdil keşfiyle ilgili yaptığı açıklamada, iç ve dış halkanın farklı renklerinin, bu galaksinin iki farklı oluşum periyodu yaşadığını gösterdiğini, ancak bu ilk anlık görüntülerden galaksinin halkalarının nasıl oluştuğunu bilmenin imkansız olduğunu söyledi.

Araştırmaya katılan diğer gökbilimci Patrick Treuthardt ise, “Ne zaman benzersiz veya garip bir çalışma nesnesi bulsak, bu evrenin çalışma biçimiyle ilgili mevcut teorilerimize ve varsayımlarımıza meydan okuyor ve genelde bize hala çok şey öğrenebileceğimizi hatırlatıyor” dedi.

Burçin Mutlu Pakdil Kimdir?

Bilkent Üniversitesi'nden 2009 yılında mezun olan Burçin Mutlu Pakdil'in 3 ödülü bulunuyor. Pakdil, Texas Tech Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nde astrofizik üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

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