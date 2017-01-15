ABD'nin En Prestijli Akademik Ödülü, İki Türk'e Verilecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli akademik ödülü olarak gösterilen "Pig Case" olarak da bilinen "Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü", bu sene Doç. Dr. Nurçin Çelik ve Doç. Dr. Sinan Keten'e verilecek.

Ülkenin en saygın akademik ödülüne layık görülen Doç. Dr. Nurçin Çelik, Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalar yürütürken, Doç. Dr. Sinan Keten de Nortwestern Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde araştırmalarını sürdürüyor. Ödülün sahipleri mevcut başkan Barack Obama tarafından açıklandı. Ancak ödül töreni Nisan ayında yapılacağı için, ödüller görevi 20 Ocak'ta devralacak olan Donald Trump'ın elinden takdim edilecek.

Ödüle layık görülen Nurçin Çelik Tokat'ın Kuyucak Köyü'nde dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Arizona Üniversitesi'nde direkt olarak doktoraya kabul edildi. Burada akıllı şehirlerin akıllı altyapılarına enerji sistemi geliştirerek gerçekleştirdiği çalışmasıyla bu saygın ödülün sahibi olan Nurçin Çelik çalışmasını şu şekilde anlattı: “Alanım dinamik veri güdümlü çok ölçekli simülasyonlar. Kompleks sistemlerin kontrol ve analizini yapıyorum. Projem de, bu sistemleri kullanarak geliştirdiğim akıllı şehirlerin ihtiyacı olan akıllı altyapıdaki enerjinin kullanılımıyla ilgili.”

Ödülün diğer sahibi Sinan Keten de tıpkı Nurçin Çelik gibi Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra MIT'de yüksek lisans ve doktora yaptı. Son 6 yıldır Northwestern Üniversitesi'nde nano yapılı polimetrik ve biyomoleküler malzemelere dönüş araştırmalarını yürüten Keten, daha çalışmaları tamamlanmadığı halde bu prestijli ödüle layık görüldü.

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