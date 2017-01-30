ABD'ye Girişlerde Facebook Hesapları da Kontrol Ediliyor

Vize işlemleri esnasında ABD Konsolosluğunda sorgulanabilen sosyal medya alışkanlıkları, artık ABD pasaport kontrol noktalarında standart bir işleme dönüştü. ABD vatandaşlarının da sosyal hesapları sorgulanmaya başladı.

ABD'de devreye giren yeni vize uygulamasına göre, vize başvurularında artık kullanıcılara sosyal medya hesapları da soruluyordu. Vize başvurusu yapmak için çevrimiçi başvuru yapanlar, artık sosyal medya hesaplarının adreslerini soran bir soruyla karşılaşıyorlardı. Ancak bu soru “opsiyonel” yani cevaplanması zorunlu olmayan soruların arasına dahil edilmişti. Bu noktada başvurunuzun kabul edilip edilmeyeceği, vize başvurunuzu inceleyen görevlinin inisiyatifine kalıyordu.

ABD vatandaşları için de geçerli

Vize almak isteyenler için durum böyleyken şimdi de ABD kendi vatandaşlarının da seyahat sırasında, havaalanlarında sosyal hesaplarını sorgulamaya başladı. Son gelen haberlere göre ABD sınır güvenlik sorumluları ülkeye girişlerde ve ABD vatandaşlarının iç seyahatlerinde doğrudan Facebook ve Twitter gibi ana akım sosyal hesaplarını sorgulayabiliyorlar. Kısaca ABD vatandaşlarının politik görüşleri de sosyal hesapları üzerinden sorgulanmaya başladı.

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