Abonelerin İnternet Trafiğinin Polise Açık Olması Operatörleri Endişelendiriyor

Polise, interneti takip konusunda verilen geniş yetki, telekom operatörlerinde kaygıya neden oldu. Yeni düzenleme mahkeme kararı olmadan her türlü internet veri trafiğinin polise açılacak olmasını öngörüyordu. Bu yasa sektörde, “internette yeni telekulak yaratabilir” endişesine yol açtı.

Habertürk’ün haberine göre, sektör temsilcileri, polise verilen yetkiyi düzenleyen ayrıntılı bir yönetmeliğin çıkarılmasını istiyor. Polisin yanı sıra MİT’in de kısa süre önce internet trafiğini izleyebilmek için “uç” istediği belirtildi.

Sektör temsilcileri, suçla mücadelede yasal takibin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) üzerinden yapıldığını anımsatarak bu düzenleme ile BTK ve TİB’in devre dışı bırakıldığına dikkat çekiyorlar.

Ne olmuştu?

Yeni KHK ile polise, sanal ortamda istihbarat faaliyetinde bulunma, bilgi toplama ve değerlendirme yetkisi verilmişti. 80 Sayılı OHAL Kapsamında KHK MADDE 27- 2559 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Kararnamede; “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” deniliyor. Bu hüküm; polisin mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanı’nın yazılı emriyle, internet bağlantı adresler ve internet kaynakları arasındaki veri trafiğini tespit edebilmesi, izlemesi ve kayda alabilmesi anlamına geliyor.

Telekulak endişesi

Habertürk, sektör temsilcilerinin, polise Kanun Hükmünde Kararname ile verilen bu yetkiye ilişkin teorik ve teknik soru işaretlerini giderecek bir yönetmelik çıkarılmasını da istediklerini, var olan yönetmelikte de bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ifade ettiklerini haber olarak gördü.

Sektör temsilcileri, düzenleme uyarınca polisin, tüm interneti izlemek için operatörlerden “uç” isteyeceğini belirterek “Bu durum internette telekulak benzeri sorunlar yaratabilir” görüşünü dile getirdi. MİT'de benzer bir talepte bulundu ve internet için “uç” istedi. Sektör temsilcileri, “İşletmeci ne yapacağını şaşırdı. Bu düzenlemeler işletmeci için hem yük hem de risk” dedi.

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