GTA 10 Bile Kaldıran Acer Predator 21 X’in Fiyatı ve Özellikleri Beyin Yakıyor

Acer, IFA 2016’da Prefator 21 X’i tanıtarak yeterince can yakmıştı. Şimdi fiyatı da açıklanan oyun dizüstü bilgisayarı Acer Predator 21 X gerçekten canımızı acıttı. CES 2017’de de karşımıza çıkacak olan bu dizüstü canavarının fiyatı da artık belli oldu.

Aslında ilk olarak IFA 2016’da karşımıza çıkan Acer Predator X 21’in pahalı olacağını kestirebiliyorduk. Ancak 8.999 dolarlık bir etiket gerçekten insanın gözlerini yaşartıyor. Şubat ayında satışına başlanacak olan Acer Predator X 21, ABD’de 8.999$ Avrupa’da 9.999€ fiyatla raflarda boy gösterecek.

Acer Predator 21 X Teknik Özellikleri

7’inci nesil Intel Core i7-7820HK dört çekirdekli Kaby Lake işlemci kullanan bilgisayar, 21 inçlik kavisli ekranı ve mekanik klavye takımıyla da dikkat çekiyor. 21:9 kavisli ekran oranına sahip olan Acer Predator X 21, 2560x1080 çözünürlük destekliyor.

SLI olarak gövdeye yerleştirilmiş olan 2 adet NVIDIA GTX 1080 GPU ile oyun severlerin aklını alacak olan sistem, 64GB RAM ve 1TB’lik dahili bellekle gelen Acer Predator X 21, bununla da kalmayarak 4 adete kadar 512GB SSD destekleyebiliyor. HDD ve RAM yuvalarının kolaylıkla klavyenin üzerindeki panelden erişiminin sağlanmış olması da konfigürasyonunun hızla düzenlenmesine olanak veriyor.

Böyle bir sistemin yayacağı ısının oldukça fazla olacağını kestirmiş olan Acer mühendisleri cihaza 9 kanaldan hava girişi ve çıkışına yardımcı olan 5 fan yerleştirmişler. Bu fanların sesini duymak için 6 hoparlörlü ses sisteminin sesinin neredeyse tamamen kısık olması gerekiyor.

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