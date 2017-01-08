ActionFingers, çocukluğumuzun oyunlarından taş - kağıt - makası daha da eğlenceli hale getiren farklı bir mobil oyun. Minimalist görsellere sahip aksiyon oyununda ormanda gezinen, oradan oraya sebepsizce koşturan karakterleri kovalıyorsunuz. Onları yakalamayı başarırsanız puan kazanıyorsunuz.

Sevimli hayvanlarla da karşılaşacağınız oyunda amacınız etrafta gördüğünüz karakterlerin haberi olmadan arkalarından sessiz sedasız yaklaşarak yakalamak. Avınızı seçerken taş mı, kağıt mı yoksa makas mı olduğunuz önemli. Bir de asla karşı karşıya gelmeyin. Düşmanınızın boyu fark etmeksizin kolaylıkla ölüyorsunuz.

Oyunda koştuğunuz sürece gücünüz azalıyor. Sağlığınızı yenilemek için sürekli birilerini yakalamanız, ara sıra çıkan objeleri toplamanız gerekiyor. Sağlık, hızlanma, ani dönüş yapma gibi pek çok avantaj sağlayıcı öğeleri kovalamaca esnasında görüp almalısınız.