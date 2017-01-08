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ActionFingers
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ActionFingers

(iOS)
ActionFingers İndir Hemen İndir

141 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ActionFingers
ActionFingers
ActionFingers
ActionFingers
ActionFingers

Çevredekileri yakalayın ama yakalanmayın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

ActionFingers, taş – kağıt – makas kuralları üzerine oynanan kovalamaca oyunu. Yemyeşil, oldukça geniş bir çevrede etrafta gezinenleri yakalamaya çalıştığımız oyun, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Minimalist görselli oyunları beğeniyorsanız tavsiye ederim.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda aksiyon üst seviyede. Puan toplayabilmek için çevrede gezinenlerinden sabit duranları gözümüze kestirip arkalarından sessiz sedasız yaklaşarak yakalamamız gerekiyor. Avlarımızı sadece arkadan etkisiz hale getirebiliyoruz. Yüz yüze geldiğimiz vakit gücümüz hızla eriyor ve ölüp yeniden başlıyoruz. Bizi öldüren diğer bir şeyse; hareketsiz kalmamız. Av arayışında yeterince hızlı olamazsak avlanma riskimizin artmasının yanında gücümüz azalıyor. Etrafta çıkan mavi objeleri toplayarak veya art arda yakalayışlar yaparak gücümüzü yenileyebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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