ActionFingers(iOS)
Çevredekileri yakalayın ama yakalanmayın.
ActionFingers, taş – kağıt – makas kuralları üzerine oynanan kovalamaca oyunu. Yemyeşil, oldukça geniş bir çevrede etrafta gezinenleri yakalamaya çalıştığımız oyun, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Minimalist görselli oyunları beğeniyorsanız tavsiye ederim.
iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda aksiyon üst seviyede. Puan toplayabilmek için çevrede gezinenlerinden sabit duranları gözümüze kestirip arkalarından sessiz sedasız yaklaşarak yakalamamız gerekiyor. Avlarımızı sadece arkadan etkisiz hale getirebiliyoruz. Yüz yüze geldiğimiz vakit gücümüz hızla eriyor ve ölüp yeniden başlıyoruz. Bizi öldüren diğer bir şeyse; hareketsiz kalmamız. Av arayışında yeterince hızlı olamazsak avlanma riskimizin artmasının yanında gücümüz azalıyor. Etrafta çıkan mavi objeleri toplayarak veya art arda yakalayışlar yaparak gücümüzü yenileyebiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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ActionFingers Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı