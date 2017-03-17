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Active Soccer 2 DX
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Active Soccer 2 DX

Active Soccer 2 DX İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Active Soccer 2 DX
Active Soccer 2 DX
Active Soccer 2 DX
Active Soccer 2 DX

Active Soccer 2 DX, hızlı maçları mobil cihazlarınıza taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Active Soccer 2 DX eğer mobil cihazlarınız üzerinde eğlenceli bir futbol oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun olan Active Soccer 2 DX'de gerçek futbol takımlarına ve gerçek oyunculara yer veriliyor. Oyunda hem ulusal liglerde oynayan kulüpler hem de milli futbol takımlarına yer verilmekte. Toplamda 1100 takım karşımıza çıkarken oyunda 25.000 oyunculuk dev bir oyuncu kadrosu bulunuyor.

Active Soccer 2 DX'de uluslararası futbol şampiyonalarına, liglere ve kupalara yer veriliyor. Oyuncular kariyer modunda takımlarını seçiyorlar, transferleri, taktikleri yöneterek maçlara çıkıyorlar.

Active Soccer 2 DX'in oyun yapısı arcade tadında. Yani gerçekçi bir futbol simülasyonu beklemeyin. Oyunun mantığı hızlı ve eğlenceli maçlar yapmak üzerine kurulmuş. Buna bağlı olarak basit kontroller karşımıza çıkıyor. Oyunun grafikleri tatmin edici kalitede, oyunculara farklı kamera açılarından birini seçme imkanı veriliyor. Farklı hava şartları altında maç da yapabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 1.5 ve üzeri
Üretici:
The Fox Software
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