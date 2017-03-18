?     Geri Bildirim
18 Mart
Active Soccer 2 DX
TamindirMobilOyunlarSporActive Soccer 2 DX - IPhone Ve IPad Için Futbol Oyunu

Active Soccer 2 DX

(iOS)
Active Soccer 2 DX İndir Hemen İndir

56.3 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Active Soccer 2 DX
Active Soccer 2 DX
Active Soccer 2 DX
Active Soccer 2 DX

Active Soccer 2 DX'de gerçek oyuncular ve takımlar yer alıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Active Soccer 2 DX oyunculara futbol heyecanını mobil cihazları üzerinde yaşama imkanı veren bir mobil futbol oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun olan Active Soccer 2 DX bize hem takımımızı yönetme hem de maçlara çıkarak gerçek zamanlı eğlenceye dahil olma imkanı veriyor. Oyunda gerçek takımlara ve oyunculara yer verilirken kariyer modunda kupa ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz.

Active Soccer 2 DX'in kariyer modunda uluslararası kupalar, ligler ve şampiyonalar bulunuyor. Bu modda başarılı olmak için takıımımızın taktiklerini biz belirliyoruz ve transferleri kontrol ediyoruz. Bu sayede takımımızı güçlendirmemize izin veriliyor.

Active Soccer 2 DX'in oyun yapısı bir simülasyon gibi gerçekçi olmaktan ziyade arcade tadında. Böyle bir tercih yapılmasının sebebi ise mobil cihazların kontrol sistemi düşünülerek oyunculra hızlı maçlar yapabilme imkanı verilmesi. Oyunun kontrollerinin de kolay olduğu söylenebilir.

Active Soccer 2 DX'te maç yaparken farklı hava şartlarıyla karşılaşabiliyoruz. Farklı kamera açılarıyla oynayabildiğiniz oyunun grafikleri ise göze hoş görünüyor.

Active Soccer 2 DX için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
The Fox Software
Active Soccer 2 DX QR Kodu Okutarak İndir

Spor Popülerleri

  1. FIFA 15 Ultimate Team
    FIFA 15 Ultimate TeamiOS için FIFA 15 Futbol Oyunu
  2. FIFA 16
    FIFA 16iPhone ve iPad İçin FIFA 16 Oyunu
  3. First Touch Soccer 2014
    First Touch Soccer 2014iPhone ve iPad için Futbol Oyunu
  4. First Touch Soccer 2015
    First Touch Soccer 2015iPhone ve iPad için Ücretsiz Futbol Oyunu
  5. FIFA 17
    FIFA 17iPhone ve iPad İçin FIFA 17 Oyunu

Active Soccer 2 DX Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster