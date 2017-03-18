Active Soccer 2 DX(iOS)
Active Soccer 2 DX'de gerçek oyuncular ve takımlar yer alıyor
Active Soccer 2 DX oyunculara futbol heyecanını mobil cihazları üzerinde yaşama imkanı veren bir mobil futbol oyunu olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun olan Active Soccer 2 DX bize hem takımımızı yönetme hem de maçlara çıkarak gerçek zamanlı eğlenceye dahil olma imkanı veriyor. Oyunda gerçek takımlara ve oyunculara yer verilirken kariyer modunda kupa ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz.
Active Soccer 2 DX'in kariyer modunda uluslararası kupalar, ligler ve şampiyonalar bulunuyor. Bu modda başarılı olmak için takıımımızın taktiklerini biz belirliyoruz ve transferleri kontrol ediyoruz. Bu sayede takımımızı güçlendirmemize izin veriliyor.
Active Soccer 2 DX'in oyun yapısı bir simülasyon gibi gerçekçi olmaktan ziyade arcade tadında. Böyle bir tercih yapılmasının sebebi ise mobil cihazların kontrol sistemi düşünülerek oyunculra hızlı maçlar yapabilme imkanı verilmesi. Oyunun kontrollerinin de kolay olduğu söylenebilir.
Active Soccer 2 DX'te maç yaparken farklı hava şartlarıyla karşılaşabiliyoruz. Farklı kamera açılarıyla oynayabildiğiniz oyunun grafikleri ise göze hoş görünüyor.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- The Fox Software
Spor Popülerleri
- FIFA 15 Ultimate TeamiOS için FIFA 15 Futbol Oyunu
- FIFA 16iPhone ve iPad İçin FIFA 16 Oyunu
- First Touch Soccer 2014iPhone ve iPad için Futbol Oyunu
- First Touch Soccer 2015iPhone ve iPad için Ücretsiz Futbol Oyunu
- FIFA 17iPhone ve iPad İçin FIFA 17 Oyunu
Active Soccer 2 DX Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı