Active Soccer 2 DX oyunculara futbol heyecanını mobil cihazları üzerinde yaşama imkanı veren bir mobil futbol oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir oyun olan Active Soccer 2 DX bize hem takımımızı yönetme hem de maçlara çıkarak gerçek zamanlı eğlenceye dahil olma imkanı veriyor. Oyunda gerçek takımlara ve oyunculara yer verilirken kariyer modunda kupa ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz.

Active Soccer 2 DX'in kariyer modunda uluslararası kupalar, ligler ve şampiyonalar bulunuyor. Bu modda başarılı olmak için takıımımızın taktiklerini biz belirliyoruz ve transferleri kontrol ediyoruz. Bu sayede takımımızı güçlendirmemize izin veriliyor.

Active Soccer 2 DX'in oyun yapısı bir simülasyon gibi gerçekçi olmaktan ziyade arcade tadında. Böyle bir tercih yapılmasının sebebi ise mobil cihazların kontrol sistemi düşünülerek oyunculra hızlı maçlar yapabilme imkanı verilmesi. Oyunun kontrollerinin de kolay olduğu söylenebilir.

Active Soccer 2 DX'te maç yaparken farklı hava şartlarıyla karşılaşabiliyoruz. Farklı kamera açılarıyla oynayabildiğiniz oyunun grafikleri ise göze hoş görünüyor.