Adalet Bakanlığı Adli Google Projesini Hayata Geçirdi

Adalet Bakanlığı "Adli Google" olarak adlandırılan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile hayata geçirilen proje, yargı organının yaptığı çalışmalarda ihtiyaç duyulan tüm adli verilere tek tıkla ulaşılmasını sağlıyor.

Adalet Bakanlığı yargı alanında yapılan çalışmaları kolaylaştıracak bir adım attı. Adli Veri Bankası olarak resmileşen proje, türlerine göre en çok suçun hangi ilde, hangi ilçede, hangi mahalle, hangi sokakta, hangi gün, hangi saatte işlendiği, maktulün cinsiyeti, eğitim durumları, mesleği,yaş aralığı gibi bilgilere ulaşmayı sağlayacak. Veri havuzuna girişleri ise UYAP ekranları aracılığıyla zabıt katipleri yapacak.

Adli Veri Bankası Projesi ile Türkiye'deki suçların tomografisinin çekilmesi amaçlanıyor. Değişik parametrelere göre doğru ve tutarlı bilgileri içinde barındıracak sistem, raporların yorumlanması ile isabetli kararlar verilmesine imkan verecek. Toplanan veriler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce incelecek ve doğru veri-doğru istatistik-doğru analiz üçgeninde çalışmalar yapılacak.

Adli Veri Bankası Projesini ilk olarak hukuk, ceza mahkemeleri, Cumhuriyet savcılıkları ve denetimli serbestlik, icra, idari yargı, personel ve adli tıp modülleri kullanmaya başladı. İlerleyen dönemlerde istenildiği takdirde kamu kurumları, gazeteciler, akademisyenler ve vatandaşlar ile bu veriler paylaşılacak.

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