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Adalet Bakanlığı Arama Motoru Servise Başlıyor

Adalet Bakanlığı Arama Motoru Servise Başlıyor

Adalet Bakanlığınca kurulan ve Adeletin Google'ı olarak tanımlanan yeni web sitesi, suç türleri, fail profilleri, hakim ve savcı performansları gibi bilgileri veri tabanında muhafaza ediyor aynı zamanda da güncel tutuyor. Adli Veri Bankası, suçun önlenmesine yönelik çalışmalara da rehberlik yapabilecek şekilde tasarlandı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan "Adli Veri Bankası" projesinin veri girişleri başladı. Türkiye'nin suç haritasını çıkaracak olan dev veri bankası suçların türlerine göre hangi illerde, ilçelerde işlendiğine dair bilgilerinde sorgulanacağı bir arama motoru gibi çalışacak. Veri bankasına maktul, fail, müşteki ve mağdurun eğitim durumu, cinsiyeti, yaşı gibi bilgiler girilecek. Böylece, failler ve suç mağdurlarının profilleri çıkarılacak. Adli Veri Bankası Türkiye'nin adalet politikalarının şekillenmesini de sağlayacak. Buradan elde edilen bilgilerle, suçla mücadelede hangi çalışmaların yapılması gerektiği saptanabilecek.

Adli Veri Bankası havuzuna veriler, adliyelerdeki Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla zabıt katipleri tarafından girilecek. Adli Veri Bankası'nda toplanacak veriler, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce incelenecek.

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Yazar: - 25.01.2017

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