?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaAdana'nın Sosyal Medya İyilik Melekleri

Adana'nın Sosyal Medya İyilik Melekleri

adana

Adana’da kurulan “Adana İyilik Melekleri” isimli sosyal medya grubu, başlarda kurucusu Esra Tırpan Kule ve ailesinden oluşuyordu. Kısa süre içinde yayılıp kalabalıklaşan grup, birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Adana Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar’ın ulaştığı "İyilik Melekleri", 60 yaşında altı çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Mercan Caymaz’ın kurtarıcısı oldu.

1 sene önce astım hastası eşini kaybeden Caymaz, geçimini sağlamak için tarlalarda çalışıyor. Çatısı ve pencere olmayan, kapıları kırık bir evde yaşayan Caymaz ailesi, İyilik Melekleri’nin yardımıyla yaşanılası bir eve kavuştu. Anne Caymaz, evin yapımı bittikten sonra"Sağ olsunlar muhtarımız ve Esra Hanım destek çıktı yardım etti. Koltuklar, kapılar, pencereler ve evin eksikleri tamamlandı. Çok sevindim Allah razı olsun" diye konuştu.

adana melekleri

Adana İyilik Melekleri’nin kurucusu olan Esra Hanım "Bir derneğe, vakfa ya da gruba bağlı olmadan kendi çabalarımızla elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar, bu aileyle tanışmamıza vesile oldu ve sonrasında ben ve iyilik meleklerim devreye girdik. Uzun zamandır yürütmeye çalışıyorum, önce ailem ve bendik sonrasında çevreye yayılmaya başladı özellikle sosyal medyada paylaştıktan sonra yardım edilecek kişilere ve yardım edecek kişilere daha çabuk ulaşmaya başladık" şeklinde konuştu.  

Böyle insanların hala olması insanlık adına umudun da olduğunu kanıtlıyor.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

Uygulamaya Git
WhatsApp Messenger Web
WhatsApp Messenger Web Popüler Ücretsiz Mesajlaşma Servisi

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

Gençler Sosyal Medya Sitelerinde Her Gün Ortalama 3 Saat Boşa Vakit Harcıyor!

Yazar: - 25.01.2017

Adana'nın Sosyal Medya İyilik Melekleri İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google 200 Haber Yayıncısını Engelledi Google 200 Haber Yayıncısını Engelledi Google, kısa süre önce sahte haberlere karşı başlattığı mücadele süreci için ilk ciddi adımı attı. Şirket, sahte haberler yaptığını…
Kredi ve Yurtlar Kurumu 'Siber Beyin' Arıyor Kredi ve Yurtlar Kurumu 'Siber Beyin' ArıyorGençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altındaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, teknolojiye ilgi duyan ve kendini bu alanda ispatlamaya… Nokia 6 Sonunda Türkiye'de Bile Satılabilecek Nokia 6 Sonunda Türkiye'de Bile SatılabilecekHerkesin dört gözle beklediği Android tabanlı ilk Nokia modelinin, sadece Çin için piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Fakat bugün itibariyle…
Samsung Türkiye'den 'Note 7'ler Neden Patladı?' Açıklaması Star Wars'taki Hologramlar İçin İlk Adım Atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten