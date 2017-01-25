Adana'nın Sosyal Medya İyilik Melekleri

Adana’da kurulan “Adana İyilik Melekleri” isimli sosyal medya grubu, başlarda kurucusu Esra Tırpan Kule ve ailesinden oluşuyordu. Kısa süre içinde yayılıp kalabalıklaşan grup, birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Adana Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar’ın ulaştığı "İyilik Melekleri", 60 yaşında altı çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Mercan Caymaz’ın kurtarıcısı oldu.

1 sene önce astım hastası eşini kaybeden Caymaz, geçimini sağlamak için tarlalarda çalışıyor. Çatısı ve pencere olmayan, kapıları kırık bir evde yaşayan Caymaz ailesi, İyilik Melekleri’nin yardımıyla yaşanılası bir eve kavuştu. Anne Caymaz, evin yapımı bittikten sonra"Sağ olsunlar muhtarımız ve Esra Hanım destek çıktı yardım etti. Koltuklar, kapılar, pencereler ve evin eksikleri tamamlandı. Çok sevindim Allah razı olsun" diye konuştu.

Adana İyilik Melekleri’nin kurucusu olan Esra Hanım "Bir derneğe, vakfa ya da gruba bağlı olmadan kendi çabalarımızla elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar, bu aileyle tanışmamıza vesile oldu ve sonrasında ben ve iyilik meleklerim devreye girdik. Uzun zamandır yürütmeye çalışıyorum, önce ailem ve bendik sonrasında çevreye yayılmaya başladı özellikle sosyal medyada paylaştıktan sonra yardım edilecek kişilere ve yardım edecek kişilere daha çabuk ulaşmaya başladık" şeklinde konuştu.

Böyle insanların hala olması insanlık adına umudun da olduğunu kanıtlıyor.

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