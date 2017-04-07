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Adidas, 3B Yazıcıdan Çıkan Ayakkabısını Bu Yıl Piyasaya Sürüyor

Adidas, 3B Yazıcıdan Çıkan Ayakkabısını Toplu Olarak Üretecek

Bir süredir 3B olarak yazıcılardan çıkardığı ürünlerin nasıl pazarda kendine bir yol açacağını kurgulayan Adidas, Futurecraft 4D adını verdiği yeni model ayakkabılarını raflara dizmeye hazırlanıyor.

Seri üretime geçmek için Silikon Vadisinden kendine bir ortak bulan Adidas, Futurecraft 4D ayakkabılarını Carbon ile tamamlayacak ve seri üretime koyacak. Carbon, Google ve General Elektrik tarafından fonlanan bir kuruluş. Firma birçok firmanın 3B tasarımlarını hayat geçiriyor, üstelik bunu inanılmaz bir hızda gerçekleştiriyor. Carbon, Adidas'ın Futurecraft 4D ayakkabılarını aşağıda izleyeceğiniz yöntemle pazara hazırlayacak.

Bu yılın sonuna kadar Adidas Futurecraft 4D ayakkabıları deneme amaçlı olarak pazara 5 bin çift kadar sürülecek. 2018 yılında ise dev üreticinin hedefi 100 bin çifti pazara yaymak olacak.  Henüz bir çift Adidas Futurecraft 4D ayakkabının kaç para olacağı netleşmiş değil. Ancak ergonomik tasarımı, son derece hafif ve dayanıklı olması nedeniyle diğer Adidas Premium sınıfı ayakkabılarla eşit fiyata satılabileceği tahmin ediliyor.

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Yazar: - 07.04.2017

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