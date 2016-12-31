BTK Başkanı Açıkladı: Adil Kullanım Kotası Tarihe Karışıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, adil kullanım kotası (AKK)'nın tarihe karışacağını açıkladı. İnternet kullanıcılarının yıllardır tepkisini çeken bu uygulamanın son bulacağını açıklayan Dr. Sayan, Twitter üzerinden kullanıcıları bilgilendirdi.

Veri kullanım miktarının belirli bir değere ulaşması sonrasında kullanıcının erişim hızının düşürülerek bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilmesine imkan tanıyan ve Adil Kullanım Noktası olarak adlandırılan uygulama nihayet sonlanıyor. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Twitter'da yaptığı açıklamada, "Akk diye de bilinen Adil Kullanım Noktasını bir geçiş süreci sonunda tamamen kaldırıyoruz. O zamana kadar da yeni düzenlemeler getirdik" denildi. Peki bu ne anlam ifade ediyor?

Adil Kullanım Kotası 2018 Sonu İtibarıyla Kalkıyor

Dr. Sayan bu tweet ile birlikte bir görsel paylaştı. Adil kullanım kotasına ilişkin düzenlemeyi içeren görselde, 2018 sonu itibarıyla AKK uygulamasının tamamen son bulacağı yer alıyor. Diğer yandan, Müşteri kotasının yüzde 80'ine ve yüzde 100'üne ulaşıldığında servis sağlayıcı tarafından ücretsiz SMS bilgilendirmesinin de yapıldığı düzenlemede, reklam ve tanıtımlarda kullanıcıların eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi, AKK sonrası veri indirme hızının asgari 128 Kbit/s olması ve müşterinin hızıyla doğru orantılı AKK sonrası internet hızının düzenlenmesi de yer alacak.

Adil Kullanım Kotası sonrası hız uygulaması mobilde 1 Mart 2017; sabit genişbant kullanımında 1 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Son olarak, Gece 2 ile sabah 8 arası Adil Kullanım Kotası uygulaması geçerli olmayacak. Bu saat aralarında kullanılan internet pakete dahil olmayacak. Bu düzenlemede 1 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu bilgileri daha önce sizlerle paylaşmıştık. BTK Başkanının açıklamasından sonra bu düzenleme nihayet resmiyete ulaştı. Okumak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

BTK Adil Kullanım Kotası'nın Kaldırılacağı Tarihi Açıkladı

Adil Kullanım Kotası Uygulamasının Anlamsız Olduğunu Gösteren 5 Geçerli Sebep



