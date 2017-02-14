Adobe Flash Player 24.0.0.221 Sürümüne Güncellendi

Hala birçok web sitesi flash içerik sunduğundan Adobe, kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla sık sık Flash Player’a güncelleme getiriyor. Bu güncellemeler güvenlik açıklarını kapatan son derece mühim güncelllemeler ve yamalar olduğundan kesinlikle atlanmaması öneriliyor.

Çevrimiçi ortamda en sık rastlanılan güvenlik açığı oluşturan uygulamalardan Adobe Flash Player, daha geçtiğimiz ay başlarında güncellenmişti. Aradan fazla geçmedi ama yeni bir güncelleme daha servis edildi. Internet Explorer ve Edge kullanıcısı iseniz Windows Update üzerinden Flash Player güncellemesini almanızı, Google Chrome kullanıcısı iseniz tarayıcınıza gelen güncelleme uyarısını kesinlikle görmezden gelmemenizi, Flash Player 24.0.0.221 sürümüne yükseltmenizi öneririz. Microsoft her ayınbaşında, salı günleri bu güncellemeri düznenli olarak Windows 10 için yapıyor. Ama yinde diğer işletim sistemleri için zaruri bir ihtiyaç.

Güvenlik firmalarının raporlarına baktığımızda hacker’ların vuruş noktası diyebileceğimiz Adobe Flash Player’ı sürekli güncel tutmanız, kritik seviyede güncellemeleri atlamamız da oldukça mühim.

Adobe Flash Player 20.0.0.235 Yayınlandı, Hemen Güncelleyin!

Adobe Flash Player 19.0.0.245 Yayınlandı, Hemen İndirmeniz Gerekli

Adobe Flash Player'da Büyük Bir Tehlike Keşfedildi, Programı Hemen Kaldırın!