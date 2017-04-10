Adobe'dan Yapay Zekayla Akıllı Telefonlara Mükemmel Selfie Desteği

Dünyanın en bilinen fotoğraf işleme ve grafik tasarım yazılımlarının geliştiricisi Adobe, selfie hayranlarının yüzünü güldürecek bir çalışma için kollarını sıvadı. Adobe, çektiğimiz en basit selfie'lerimizi bile "vesikalık" kalitesine getirebilecek bir yazılım üzerinde çalışıyor.

Bu yazılım için Adobe, işin içine yapay zekayı da katıyor. Böylelikle çektiğimiz en "sakar selfie'ler" bile birer fotoğrafçılık harikasına dönüşebilecekler. Adobe geliştirmeye başladığı uygulama için aşağıdaki tanıtım videosunu da YouTube'a koyarak merakımızı biraz olsun gidermiş.

Makine öğrenme teknolojisi ve yapay zekânın tüm nimetlerinden yararlanacak olan bu yeni Adobe uygulaması gerektiğinde duruşunuzun şeklini bile değiştirebiliyor ve portrenize anlamlı duruşlar kazandırmanıza olanak verebiliyor. Fotoğrafa derinlik kazandırmak için arka plana da müdahale etmenize olanak tanıyor. Bunu yapabilmek için Adobe kütüphanesinden bir "stil" seçerek arka plana eklemeniz yeterli oluyor. Şimdilik MPP (mobile portrait photography) olarak adlandırılan bu uygulama çok yakın bir gelecekte mobil telefonlara dahil olarak da gelebilecek şekilde tasarlanıyor.

Adobe'un MPP uygulaması selfie tutkunlarını birçok zahmetten kurtaracakmış görünüyor.

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