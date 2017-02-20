Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ve personelleri için geliştirilen ADU Mobil uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birçok işlemi yapabilirsiniz.

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin ve personellerinin faydalanabileceği ADU Mobil uygulaması duyurular, haberler, öğrenci otomasyonları ve daha birçok bilgiye kolay erişim imkanı sunuyor. Üniversitedeki birimlere harita üzerinden ulaşım bilgisi, duyurular, haberler, yemekhane menüleri, akademik takvim, ders programları ve not görüntüleme, sınav programı görüntüleme gibi bilgiler sunan uygulama, personeller için de özlük bilgileri, izin sorgulama, ders programı görüntüleme, ek ders ücreti görüntüleme gibi bilgiler sunuyor.

Üniversitedeki tüm kullanıcılara anlık bildirimler de göndererek tüm duyuru ve haberlerden anında haberdar olmanızı sağlayan uygulama geliştirilmeye ve yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Eğer siz de Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi ya da personeliyseniz ADU Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.