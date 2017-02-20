ADU Mobil
ADU Mobil uygulamasıyla Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki duyuru ve haberlere ulaşabilir, notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri ve personelleri için geliştirilen ADU Mobil uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birçok işlemi yapabilirsiniz.
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin ve personellerinin faydalanabileceği ADU Mobil uygulaması duyurular, haberler, öğrenci otomasyonları ve daha birçok bilgiye kolay erişim imkanı sunuyor. Üniversitedeki birimlere harita üzerinden ulaşım bilgisi, duyurular, haberler, yemekhane menüleri, akademik takvim, ders programları ve not görüntüleme, sınav programı görüntüleme gibi bilgiler sunan uygulama, personeller için de özlük bilgileri, izin sorgulama, ders programı görüntüleme, ek ders ücreti görüntüleme gibi bilgiler sunuyor.
Üniversitedeki tüm kullanıcılara anlık bildirimler de göndererek tüm duyuru ve haberlerden anında haberdar olmanızı sağlayan uygulama geliştirilmeye ve yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Eğer siz de Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi ya da personeliyseniz ADU Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Adnan Menderes Üniversitesi
Eğitim Popülerleri
- MEB E-OKUL VBSAndroid için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
- MEB E-OKULAndroid için E-Okul Uygulaması
- Google TranslateAndroid İçin Çeviri Uygulaması
- İngilizce Türkçe SözlükAndroid için İngilizce Türkçe Sözlük Uygulaması
- Şenol Hoca MatematikAndroid için Eğitim Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı