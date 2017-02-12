Adult Coloring Book
Yetişkinler için sunulan Adult Coloring Book ile birçok çerçeve ve resimlerle çalışmalar yapabilirsiniz.
Yetişkinlere özel sunulan Adult Coloring Book uygulamasıyla Android cihazlarınızdan boyama konusundaki yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
Oldukça fazla renk seçeneği sunan Adult Coloring Book uygulamasında filtre ekleme, boyama ve renk paleti özelleştirme gibi özellikler sunuluyor. Boyama işini daha eğlenceli ve özgün hale getirebileceğiniz seçenekler sunan uygulamada reklamlardan biraz rahatsız olabilirsiniz fakat uygulama yine de kullanmaya değer diye düşünüyorum.
Hayvanlar, çiçekler ve mandalalar ile birbirinden güzel resimler yapabileceğiniz ve stres atabileceğiniz Adult Coloring Book uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
Uygulama özellikleri:
- Kişiselleştirilmiş renk paletleri,
- Yeni içerikler için iki haftalık güncellemeler,
- Filtreler ve efektler ile benzersiz çalışmalar,
- Çalışmalarınızı kaydedebilme ve paylaşma,
- Detaylı çalışmalarınız için yakınlaştırma özelliği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- color park
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