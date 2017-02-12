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Adult Coloring Book
TamindirMobilEğlenceAdult Coloring Book - Android Için Boyama Kitabı Uygulaması

Adult Coloring Book

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Editör Puanı: 4/5
4
Adult Coloring Book
Adult Coloring Book
Adult Coloring Book
Adult Coloring Book
Adult Coloring Book

Yetişkinler için sunulan Adult Coloring Book ile birçok çerçeve ve resimlerle çalışmalar yapabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Yetişkinlere özel sunulan Adult Coloring Book uygulamasıyla Android cihazlarınızdan boyama konusundaki yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

Oldukça fazla renk seçeneği sunan Adult Coloring Book uygulamasında filtre ekleme, boyama ve renk paleti özelleştirme gibi özellikler sunuluyor. Boyama işini daha eğlenceli ve özgün hale getirebileceğiniz seçenekler sunan uygulamada reklamlardan biraz rahatsız olabilirsiniz fakat uygulama yine de kullanmaya değer diye düşünüyorum.

Hayvanlar, çiçekler ve mandalalar ile birbirinden güzel resimler yapabileceğiniz ve stres atabileceğiniz Adult Coloring Book uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri:

  • Kişiselleştirilmiş renk paletleri,
  • Yeni içerikler için iki haftalık güncellemeler,
  • Filtreler ve efektler ile benzersiz çalışmalar,
  • Çalışmalarınızı kaydedebilme ve paylaşma,
  • Detaylı çalışmalarınız için yakınlaştırma özelliği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
color park
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